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Евродепутат назвал угрозой будущему Европы кредит Киеву за счет активов РФ

Ведомости

Кредит Украине в размере 35 млрд евро, погасить который предполагается за счет доходов от замороженных активов РФ, угрожает экономическому будущему Европы, заявил депутат от Франции Тьерри Мариани на пленарной сессии Европарламента (ЕП) в Страсбурге.

Этот кредит, как отметил Мариани, главным образом опирается на доходы от замороженных российских активов, которые нельзя будет использовать в качестве гарантий, если санкции с Москвы будут сняты. 

«Тогда бюджетная бомба замедленного действия будет готова взорваться. Этот кредит, не подкрепленный никакими гарантиями, ставит под угрозу экономическое будущее Европы», – сказал депутат (цитата по ТАСС).

Мариани напомнил о других долгах Украины Евросоюзу, выданных после начала боевых действий. По его мнению, эти деньги «никогда не будут возвращены».

ЕС утвердил план использования доходов, полученных от замороженных российских активов, в мае 2024 г. В середине октября комитет по международной торговле Европейского парламента поддержал механизм выделения Украине кредита на сумму 35 млрд евро с погашением из доходов от замороженных российских активов. Как сообщало «РИА Новости» со ссылкой евродепутата из Германии Берда Лана, соответствующее предложение Еврокомиссии было принято большинством голосов без изменений. 22 октября на пленарной сессии депутатам предстоит утвердить инициативу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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