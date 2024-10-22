Евродепутат назвал угрозой будущему Европы кредит Киеву за счет активов РФ
Кредит Украине в размере 35 млрд евро, погасить который предполагается за счет доходов от замороженных активов РФ, угрожает экономическому будущему Европы, заявил депутат от Франции Тьерри Мариани на пленарной сессии Европарламента (ЕП) в Страсбурге.
Этот кредит, как отметил Мариани, главным образом опирается на доходы от замороженных российских активов, которые нельзя будет использовать в качестве гарантий, если санкции с Москвы будут сняты.
«Тогда бюджетная бомба замедленного действия будет готова взорваться. Этот кредит, не подкрепленный никакими гарантиями, ставит под угрозу экономическое будущее Европы», – сказал депутат (цитата по ТАСС).
Мариани напомнил о других долгах Украины Евросоюзу, выданных после начала боевых действий. По его мнению, эти деньги «никогда не будут возвращены».
ЕС утвердил план использования доходов, полученных от замороженных российских активов, в мае 2024 г. В середине октября комитет по международной торговле Европейского парламента поддержал механизм выделения Украине кредита на сумму 35 млрд евро с погашением из доходов от замороженных российских активов. Как сообщало «РИА Новости» со ссылкой евродепутата из Германии Берда Лана, соответствующее предложение Еврокомиссии было принято большинством голосов без изменений. 22 октября на пленарной сессии депутатам предстоит утвердить инициативу.