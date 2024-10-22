Евродепутат назвал угрозой будущему Европы кредит Киеву за счет активов РФ

ЕС утвердил план использования доходов, полученных от замороженных российских активов, в мае 2024 г. В середине октября комитет по международной торговле Европейского парламента поддержал механизм выделения Украине кредита на сумму 35 млрд евро с погашением из доходов от замороженных российских активов. Как сообщало «РИА Новости» со ссылкой евродепутата из Германии Берда Лана, соответствующее предложение Еврокомиссии было принято большинством голосов без изменений. 22 октября на пленарной сессии депутатам предстоит утвердить инициативу.