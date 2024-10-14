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Комитет Европарламента поддержал кредит Киеву за счет доходов от активов РФ

Ведомости

Комитет по международной торговле Европейского парламента поддержал механизм выделения Украине кредита на сумму 35 млрд евро с погашением из доходов от замороженных российских активов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на трансляцию заседания.

По словам евродепутата из Германии Берда Лана, под председательством которого проходило заседание, соответствующее предложение Еврокомиссии было принято большинством голосов без изменений. В агентстве отметили, что депутатам Европарламента предстоит утвердить инициативу на пленарной сессии 22 октября.

9 октября венгерское председательство в Евросоюзе сообщило, что постоянные представители стран Евросоюза предварительно согласовали механизм выдачи кредита Киеву на 35 млрд евро с погашением из доходов от замороженных активов России. «...Постпреды согласовали письменную процедуру для принятия ряда актов, касающихся использования доходов от российских активов для обслуживания и выплаты кредитов», – говорилось в сообщении (цитата по «РИА Новости»).

11 октября Reuters со ссылкой на источники писал, что совет директоров Всемирного банка одобрил создание нового фонда для поддержки Украины. Предполагается, что взносы в фонд будут делать США, Канада и Япония. Новая организация поможет выполнить обещание стран G7 предоставить Украине до $50 млрд дополнительного финансирования до конца года. По данным агентства, точные суммы, которые внесут три государства, пока не приводятся, но страны задействуют проценты от замороженных российских активов.

ЕС утвердил план использования доходов, полученных от замороженных российских активов, в мае 2024 г. Предполагается, что в этом году Киев получит около 90% от 3 млрд евро этих средств. Основная часть заблокированных активов Банка России находится в крупнейшем европейском депозитарии Euroclear, регулирующим органом которого является министерство финансов Бельгии. Москва считает блокировку российских активов незаконной.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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