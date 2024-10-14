Комитет Европарламента поддержал кредит Киеву за счет доходов от активов РФ

11 октября Reuters со ссылкой на источники писал, что совет директоров Всемирного банка одобрил создание нового фонда для поддержки Украины. Предполагается, что взносы в фонд будут делать США, Канада и Япония. Новая организация поможет выполнить обещание стран G7 предоставить Украине до $50 млрд дополнительного финансирования до конца года. По данным агентства, точные суммы, которые внесут три государства, пока не приводятся, но страны задействуют проценты от замороженных российских активов.