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Reuters: Всемирный банк одобрил создание нового фонда для поддержки Украины

Ведомости

Совет директоров Всемирного банка одобрил создание нового фонда для поддержки Украины, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Ожидается, что взносы в этот фонд будут делать США, Канада и Япония.

В публикации отмечается, что фонд, которым будем управлять Всемирный банк, поможет выполнить обещание стран G7 предоставить Украине до $50 млрд дополнительного финансирования до конца года. Точные суммы, которые внесут США, Япония и Канада, пока не приводятся, но страны задействуют проценты от замороженных российских активов.

Голосование во Всемирном банке состоялось на следующий день после того, как представители Евросоюза договорились выделить Украине до $35 млрд в рамках доли блока в общей сумме от стран G7. Reuters подчеркивает, что новый фонд позволит неевропейским странам участвовать в «более масштабном займе».

ЕС одобрил план использования доходов, полученных от замороженных активов Банка России, в мае 2024 г. Ожидается, что около 90% от 3 млрд евро этих средств Украина получит в этом году. Основная часть заблокированных активов ЦБ находится в крупнейшем европейском депозитарии Euroclear, регулирующим органом которого является минфин Бельгии. Москва считает блокировку российских активов незаконной.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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