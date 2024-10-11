Reuters: Всемирный банк одобрил создание нового фонда для поддержки Украины
Совет директоров Всемирного банка одобрил создание нового фонда для поддержки Украины, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Ожидается, что взносы в этот фонд будут делать США, Канада и Япония.
В публикации отмечается, что фонд, которым будем управлять Всемирный банк, поможет выполнить обещание стран G7 предоставить Украине до $50 млрд дополнительного финансирования до конца года. Точные суммы, которые внесут США, Япония и Канада, пока не приводятся, но страны задействуют проценты от замороженных российских активов.
Голосование во Всемирном банке состоялось на следующий день после того, как представители Евросоюза договорились выделить Украине до $35 млрд в рамках доли блока в общей сумме от стран G7. Reuters подчеркивает, что новый фонд позволит неевропейским странам участвовать в «более масштабном займе».
ЕС одобрил план использования доходов, полученных от замороженных активов Банка России, в мае 2024 г. Ожидается, что около 90% от 3 млрд евро этих средств Украина получит в этом году. Основная часть заблокированных активов ЦБ находится в крупнейшем европейском депозитарии Euroclear, регулирующим органом которого является минфин Бельгии. Москва считает блокировку российских активов незаконной.