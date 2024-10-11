Reuters: Всемирный банк одобрил создание нового фонда для поддержки Украины

В публикации отмечается, что фонд, которым будем управлять Всемирный банк, поможет выполнить обещание стран G7 предоставить Украине до $50 млрд дополнительного финансирования до конца года. Точные суммы, которые внесут США, Япония и Канада, пока не приводятся, но страны задействуют проценты от замороженных российских активов.