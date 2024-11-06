Захарова связала переизбрание Пелоси в сенат США с русофобией
Американский политик Нэнси Пелоси добилась переизбрания сенатором от Калифорнии благодаря своей русофобии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.
Дипломат напомнила, что Пелоси 84 года, и после избрания она попадает «в окружение республиканского большинства в Вашингтоне и [кандидата в президенты США Дональда] Трампа во главе страны».
«Ад, который она честно заслужила своей русофобией», – сказала Захарова.
6 октября агентство Associated Press сообщило, что Пелоси была переизбрана на 20-й срок в конгрессе от округа Сан-Франциско в штате Калифорния. Агентство напомнило, что Пелоси дважды занимала пост спикера палаты представителей.
В июле NBC со ссылкой на три источника писало, что Пелоси сыграла решающую роль в деликатном подталкивании президента США Джо Байдена к выходу из президентской гонки.
5 ноября в США состоялись президентские выборы, ведется подсчет голосов. 6 ноября The New York Times повысила вероятность победы Трампа на выборах президента до 95%. По прогнозам издания, кандидат в президенты от республиканцев получит 306 голосов выборщиков, а кандидат от демократов и действующий вице-президент Камала Харрис – 232.