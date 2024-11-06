Глава МИД КНДР «весьма удовлетворена» результатами поездки в Россию
Министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи удовлетворена результатами своей поездки в Россию. Об этом сообщается в Telegram-канале посольства России в Северной Корее.
Посол России в КНДР Александр Мацегора встретил Цой Сон Хи в Пхеньянском международном аэропорту. Дипломат поздравил ее с успешным завершением официального визита в РФ и важными договоренностями, достигнутыми на переговорах в Москве.
«Гава корейского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что весьма удовлетворена результатами своей поездки и благодарна за внимание, которое ей было оказано российскими друзьями. Особо она выделила центральное мероприятие визита – встречу в Кремле с президентом Российской Федерации», – говорится в сообщении.
Стороны договорились о дальнейшем тесном взаимодействии посольства России и МИД КНДР в интересах реализации совместных решений состоявшегося раунда стратегического диалога.
4 ноября президент РФ Владимир Путин встретился с министром иностранных дел КНДР в Кремле. Цой Сон Хи, войдя на встречу, пожала руку Путину, поблагодарив его за то, что он с ней встретился. Министр сказала, что имеет честь передать приветствия от председателя КНДР Ким Чен Ына. Путин передал ответные приветствия.
Цой Сон Хи прибыла во Владивосток 29 октября, после этого она приехала в Москву. Глава МИД КНДР вместе с российским коллегой Сергеем Лавровым 1 ноября на Ярославском вокзале открыли мемориальную доску по случаю визита в СССР в 1949 г. основателя КНДР Ким Ир Сена. В тот же день Лавров провел переговоры с Цой Сон Хи. На встрече министр иностранных дел России поблагодарил «северокорейских друзей» за позицию по поводу происходящих сейчас событий на Украине.