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Глава МИД КНДР «весьма удовлетворена» результатами поездки в Россию

Ведомости

Министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи удовлетворена результатами своей поездки в Россию. Об этом сообщается в Telegram-канале посольства России в Северной Корее.

Посол России в КНДР Александр Мацегора встретил Цой Сон Хи в Пхеньянском международном аэропорту. Дипломат поздравил ее с успешным завершением официального визита в РФ и важными договоренностями, достигнутыми на переговорах в Москве.

«Гава корейского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что весьма удовлетворена результатами своей поездки и благодарна за внимание, которое ей было оказано российскими друзьями. Особо она выделила центральное мероприятие визита – встречу в Кремле с президентом Российской Федерации», – говорится в сообщении.

Стороны договорились о дальнейшем тесном взаимодействии посольства России и МИД КНДР в интересах реализации совместных решений состоявшегося раунда стратегического диалога.

4 ноября президент РФ Владимир Путин встретился с министром иностранных дел КНДР в Кремле. Цой Сон Хи, войдя на встречу, пожала руку Путину, поблагодарив его за то, что он с ней встретился. Министр сказала, что имеет честь передать приветствия от председателя КНДР Ким Чен Ына. Путин передал ответные приветствия.

Цой Сон Хи прибыла во Владивосток 29 октября, после этого она приехала в Москву. Глава МИД КНДР вместе с российским коллегой Сергеем Лавровым 1 ноября на Ярославском вокзале открыли мемориальную доску по случаю визита в СССР в 1949 г. основателя КНДР Ким Ир Сена. В тот же день Лавров провел переговоры с Цой Сон Хи. На встрече министр иностранных дел России поблагодарил «северокорейских друзей» за позицию по поводу происходящих сейчас событий на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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