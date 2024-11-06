Глава МИД КНДР «весьма удовлетворена» результатами поездки в Россию

Цой Сон Хи прибыла во Владивосток 29 октября, после этого она приехала в Москву. Глава МИД КНДР вместе с российским коллегой Сергеем Лавровым 1 ноября на Ярославском вокзале открыли мемориальную доску по случаю визита в СССР в 1949 г. основателя КНДР Ким Ир Сена. В тот же день Лавров провел переговоры с Цой Сон Хи. На встрече министр иностранных дел России поблагодарил «северокорейских друзей» за позицию по поводу происходящих сейчас событий на Украине.