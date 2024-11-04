Владимир Путин провел встречу с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи

Путин комментировал журналистам 24 октября по итогам саммита БРИКС публикацию спутниковых снимков. Он говорил, что снимки – «вещь серьезная, и, если они есть, значит, они что-то отражают». В тот день как раз Россия ратифицировала договор о стратегическом партнерстве. «Там есть статья 4. Мы никогда не сомневались, что северокорейское руководство относится к нашим договоренностям серьезно. Что и как мы будем делать в рамках этой статьи – это уже наше дело. Сначала нужно провести соответствующие переговоры по поводу имплементации статьи 4 этого договора», – говорил Путин. В этом пункте говорится, что если одна из сторон будет в состоянии войны из-за вооруженного нападения на нее, то другая сторона окажет ей помощь.