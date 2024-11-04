Владимир Путин провел встречу с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи

Владимир Путин провел встречу с министром иностранных дел КНДР Цой Сон ХиДо этого глава МИД Северной Кореи пообщалась со своим российским коллегой
Президент Владимир Путин 4 ноября в Кремле встретился с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи. В открытой части трансляции журналистам было доступно лишь приветствие российского президента и главы МИД Северной Кореи. Цой Сон Хи, войдя на встречу, пожала руку Путину, поблагодарив его за то, что он с ней встретился. Путин ей рассказал, что в России сегодня отмечают День народного единства. На это Цой Сон Хи, все еще продолжая пожимать руку президенту, сказала, что имеет честь передать приветствия от председателя КНДР Ким Чен Ына. Путин передал ответные приветствия. После чего президент и глава МИД КНДР прошли за стол переговоров. На этом встречу закрыли для журналистов. С российской стороны в переговорах участвовали министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.
Цой Сон Хи прибыла во Владивосток 29 октября, после этого она приехала в Москву. Глава МИД КНДР вместе со своим российским коллегой 1 ноября на Ярославском вокзале открыли мемориальную доску по случаю визита в СССР в 1949 г. основателя КНДР Ким Ир Сена. В тот же день Лавров провел переговоры с Цой Сон Хи. На той встрече Лавров поблагодарил «северокорейских друзей» за позицию по поводу происходящих сейчас событий на Украине.
Владимир Путин 18-19 июня посещал Пхеньян, где проводил переговоры с Ким Чен Ыном. По результатам переговоров был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР. Госдума ратифицировала этот документ 24 октября.
Визит Цой Сон Хи в Россию проходил на фоне заявлений со стороны западных политиков о том, что военнослужащие КНДР могут принимать участие в боевых действиях против Украины. Разведка Южной Кореи 18 октября опубликовала спутниковые снимки, на которых, как она сообщала, было изображено перемещение северокорейских солдат в Россию. Госсекретарь США Энтони Блинкен 31 октября говорил, что 8000 из 10 000 находящихся на российской территории военнослужащих КНДР переброшены в Курскую область. «Мы еще не видели, чтобы эти войска участвовали в боевых действиях против украинских сил, но мы ожидаем, что это произойдет в ближайшие дни», – говорил Блинкен. По его словам, Россия обучала военнослужащих КНДР применению артиллерии, беспилотников и т. д.
Путин комментировал журналистам 24 октября по итогам саммита БРИКС публикацию спутниковых снимков. Он говорил, что снимки – «вещь серьезная, и, если они есть, значит, они что-то отражают». В тот день как раз Россия ратифицировала договор о стратегическом партнерстве. «Там есть статья 4. Мы никогда не сомневались, что северокорейское руководство относится к нашим договоренностям серьезно. Что и как мы будем делать в рамках этой статьи – это уже наше дело. Сначала нужно провести соответствующие переговоры по поводу имплементации статьи 4 этого договора», – говорил Путин. В этом пункте говорится, что если одна из сторон будет в состоянии войны из-за вооруженного нападения на нее, то другая сторона окажет ей помощь.