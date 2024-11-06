Эрдоган надеется на помощь Трампа в урегулировании конфликта на Украине

3 ноября «Ведомости» со ссылкой на заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева писали, что Трамп даже в случае победы не сможет остановить конфликт на Украине «ни за три дня, ни за три месяца». По мнению Медведева, президентские выборы в США ничего для России не поменяют, а слова Трампа о его способности заключать сделки и поддерживать хорошие отношения с зарубежными лидерами являются банальностью.