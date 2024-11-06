Эрдоган надеется на помощь Трампа в урегулировании конфликта на Украине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США, назвав его своим другом. Он также напомнил политику об обещании завершить военные действия между Украиной и РФ, передает турецкий канал NTV Haber.
«Я надеюсь, что региональные и глобальные кризисы и войны, особенно палестинский вопрос и российско-украинская война, закончатся. Я верю, что будут предприняты дополнительные меры для создания мира», – заключил глава государства.
3 ноября «Ведомости» со ссылкой на заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева писали, что Трамп даже в случае победы не сможет остановить конфликт на Украине «ни за три дня, ни за три месяца». По мнению Медведева, президентские выборы в США ничего для России не поменяют, а слова Трампа о его способности заключать сделки и поддерживать хорошие отношения с зарубежными лидерами являются банальностью.