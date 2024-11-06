Песков: оптимизм по поводу Трампа связан с его «мирными устремлениями»
Оптимистичное отношение российских политиков к возможной победе Дональда Трампа на президентских выборах США связано с его множественными высказываниями о желании прекратить мировые конфликты. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.
Песков отметил, что в предвыборной кампании у Трампа были «жесткие заявления», но он многократно заявлял о желании прервать «тотальную политику», направленную на продолжение старых и новых конфликтов.
При этом Песков добавил, что после победы заявления Трампа могут «принять другой тон», поэтому Россия тщательно следит за заявлениями из Вашингтона.