Песков заявил о повышенном интересе к выступлению Путина на «Валдае»
Президент России Владимир Путин выступит на пленарной сессии XXI ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» 7 ноября. К его выступлению наблюдается «традиционно повышенный интерес». Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Вторая половина дня президента будет заполнена внутренними встречами и совещаниями и, кроме того, конечно, подготовкой президента к завтрашнему участию в пленарной сессии XXI ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай"», – сказал Песков журналистам в ходе брифинга.
2 ноября Песков отмечал, что выступления Путина на «Валдае» каждый раз приобретают мировой масштаб. Все внимательно следят за речью российского лидера, после чего подвергают ее анализу.
XXI ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» пройдет с 4 по 7 ноября в гостиничном комплексе «Поляна 1389» в Сочи. Темой заседания станет «Прочный мир – на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке». Пленарная сессия «Безопасность для всех и каждого. Вместе – в новый мир» состоится 7 ноября.