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Песков заявил о повышенном интересе к выступлению Путина на «Валдае»

Ведомости

Президент России Владимир Путин выступит на пленарной сессии XXI ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» 7 ноября. К его выступлению наблюдается «традиционно повышенный интерес». Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Вторая половина дня президента будет заполнена внутренними встречами и совещаниями и, кроме того, конечно, подготовкой президента к завтрашнему участию в пленарной сессии XXI ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай"», – сказал Песков журналистам в ходе брифинга.

2 ноября Песков отмечал, что выступления Путина на «Валдае» каждый раз приобретают мировой масштаб. Все внимательно следят за речью российского лидера, после чего подвергают ее анализу.

XXI ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» пройдет с 4 по 7 ноября в гостиничном комплексе «Поляна 1389» в Сочи. Темой заседания станет «Прочный мир – на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке». Пленарная сессия «Безопасность для всех и каждого. Вместе – в новый мир» состоится 7 ноября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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