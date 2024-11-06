Песков опроверг отправку в США самолетов с зажигательными устройствами
Россия не отправляла в США самолеты с зажигательными устройствами для вмешательства в выборы американского президента. Об этом заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков на брифинге.
Песков отметил, что подобные новости в прессе США являются «утками» и он «не знает тех, кто хоть как-то серьезно относится к таким публикациям».
Новостная американская повестка «полностью себя дискредитировала» и «никто ей не доверяет», заключил пресс-секретарь.
В ходе выборов президента США 5 ноября в избирательные участки поступали сообщения и о «минировании», которые якобы поступали из России. В частности, об этом говорил госсекретарь штата Джорджия Брэд Равенспергер.
5 ноября в США прошли президентские выборы. Сейчас в стране идет подсчет голосов. 6 ноября Трамп в ходе выступления перед сторонниками объявил о своей победе на выборах и назвал себя 47-м президентом США. По его словам, он обеспечил себе поддержку 315 выборщиков.