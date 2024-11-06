CNN прогнозирует 201 место за республиканцами в палате представителей США

31 октября «Ведомости» сообщили, что у республиканцев в сенате США появится новый лидер, выборы которого запланированы на 13 ноября. Этот пост последние два десятилетия с 2007 г. занимал сенатор от Кентукки Митч Макконнелл, решивший не баллотироваться на новый срок в связи с состоянием здоровья. Тем не менее он останется на этой должности до официального истечения срока полномочий в январе 2027 г.