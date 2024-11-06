CNN прогнозирует 201 место за республиканцами в палате представителей США
Представители республиканской партии занимают 201 место в палате представителей конгресса, следует из прогноза телеканала CNN. Для победы нужно получить 218 мест.
По информации телеканала, демократы занимают 173 места. Если демократы возьмут палату представителей, а республиканцы сенат, что возможно, – это будет первый случай, когда обе палаты конгресса перейдут к противоположным политическим партиям, отмечает телеканал. Республиканская партия США набирает большинство голосов в верхней палате конгресса (51 место), у демократов – 42 места, передавала The New York Times. Также экс-спикер палаты представителей США 84-летняя Нэнси Пелоси переизбралась в конгресс от Калифорнии. После подсчета 42% бюллетеней она получила 81,5% голосов, писало AP.
31 октября «Ведомости» сообщили, что у республиканцев в сенате США появится новый лидер, выборы которого запланированы на 13 ноября. Этот пост последние два десятилетия с 2007 г. занимал сенатор от Кентукки Митч Макконнелл, решивший не баллотироваться на новый срок в связи с состоянием здоровья. Тем не менее он останется на этой должности до официального истечения срока полномочий в январе 2027 г.