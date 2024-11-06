Республиканцы получают большинство голосов в сенате
Республиканская партия США набирает большинство голосов в верхней палате конгресса (51 место). У демократов – 42 места, передает The New York Times.
Теперь все зависит от решения еще не принимавших участия в выборах штатов: Аризоны, Висконсина, Джорджии, Мичигана, Невады, Пенсильвании и Северной Каролины.
В палате представителей, по данным NYT, республиканцы набирают 189 мест, а демократы – 166. Для большинства голосов необходимо занять 218 мест.
Экс-спикер палаты представителей США 84-летняя Нэнси Пелоси переизбирается в конгресс от Калифорнии. После подсчёта 42% бюллетеней она получает 81,5% голосов, пишет AP.
В борьбе за Белый дом кандидату от демократической партии Камале Харрис удалось несколько сократить отставание от республиканца Дональда Трампа: она заручилась 224 голосами при 267 у Трампа.
31 октября «Ведомости» сообщили, что у республиканцев в сенате США появится новый лидер, выборы которого запланированы на 13 ноября. Этот пост последние два десятилетия с 2007 г. занимал сенатор от Кентукки Митч Макконнелл, решивший не баллотироваться на новый срок в связи с состоянием здоровья. Тем не менее он останется на этой должности до официального истечения срока полномочий в январе 2027 г.