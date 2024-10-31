У республиканцев в сенате США появится новый лидер

После поражения Трампа на выборах 2020 г. его отношения с Макконнеллом резко испортились. Они придерживаются разных позиций по многим внутри- и внешнеполитическим вопросам. Например, одна из основных отличительных черт Макконнелла, Туна и Корнина с одной стороны и Скотта с другой – позиция по оказанию помощи Украине. Первые три последовательно, хотя и с оговорками, поддерживали выделение Киеву средств. Скотт же выступал за пересмотр нынешней политики и несколько раз голосовал против выделения средств. Именно Макконнелл, как лидер партии, способствовал консолидации поддержки на этом направлении.