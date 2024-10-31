У республиканцев в сенате США появится новый лидер

У республиканцев в сенате США появится новый лидерОн будет играть важную роль в вопросе американской поддержки Украины
Республиканцы в сенате США выберут нового лидера 13 ноября. Об этом со ссылкой на внутренний документ сообщил портал Axios. Это будет первая почти за два десятилетия реальная борьба за место босса фракции, которое с 2007 г. занимал сенатор от Кентукки Митч Макконнелл. О решении не баллотироваться на новый лидерский срок он рассказал в конце февраля, аргументировав это состоянием здоровья. Но Макконнелл останется сенатором от Кентукки до официального истечения срока полномочий в январе 2027 г.
Изменение партийного руководства – важное событие, так как многие опросы и исследования показывают высокий шанс республиканцев получить большинство в сенате по результатам ноябрьских выборов. Помимо непосредственного участия в законотворчестве эта палата конгресса утверждает большинство членов президентской администрации (министров и советников), верховных судей, а также ратифицирует международные договоры.
Ранее газета The Hill и Axios называли наиболее вероятными преемниками Макконнелла сенаторов от Южной Дакоты – Джона Туна, от Техаса – Джона Корнина и от Флориды – Рика Скотта. В надежде привлечь поддержку однопартийцев почти весь октябрь Тун и Корнин провели в поездках по разным штатам, где участвовали в мероприятиях по сбору средств для кандидатов-республиканцев на местном или федеральном уровне. По данным The Hill, за нынешний избирательный цикл Тун участвовал более чем в 200 таких акциях.
Информацию о похожей активности Скотта за октябрь в открытых источниках, включая официальный сайт сенатора, найти не удалось. Ему пришлось посвятить часть времени собственному штату, Флориде, где во второй половине октября прошел ураган «Милтон». Шансы Скотта занять место Макконнелла ограничиваются еще и тем, что ему приходится параллельно тратить ресурсы на переизбрание в сенат. У Корнина и Туна нет такой необходимости (в ноябре 2024 г. переизбирается треть сенаторов).
Выборы лидера пройдут в два тура. Голосовать имеют право только сенаторы-республиканцы. Как сообщила газета The Hill со ссылкой на источники, у Скотта весьма мало шансов. В ноябре 2022 г. он уже боролся с Макконнеллом за лидерство, но проиграл.
Макконнелл специально затянул выборы лидера, сказал политолог-американист Малек Дудаков. По его мнению, Макконнелл хотел бы видеть вместо себя Корнина или Туна, так как они придерживаются умеренных взглядов и являются системными политиками. Но исход гонки зависит от итогов президентских выборов. Если Трамп победит, то у более консервативного Скотта или любого другого идеологически близкого к экс-президенту сенатора появится больше шансов на победу в борьбе за лидерство.
После поражения Трампа на выборах 2020 г. его отношения с Макконнеллом резко испортились. Они придерживаются разных позиций по многим внутри- и внешнеполитическим вопросам. Например, одна из основных отличительных черт Макконнелла, Туна и Корнина с одной стороны и Скотта с другой – позиция по оказанию помощи Украине. Первые три последовательно, хотя и с оговорками, поддерживали выделение Киеву средств. Скотт же выступал за пересмотр нынешней политики и несколько раз голосовал против выделения средств. Именно Макконнелл, как лидер партии, способствовал консолидации поддержки на этом направлении.
По данным Совета по международным отношениям (CFR), с февраля 2022 г. США выделили для Украины $175 млрд.
В то же самое время Дудаков подчеркнул, что Скотт сам является представителем истеблишмента и, как и любой другой преемник Макконнелла, не будет придерживаться радикально иного внешнеполитического курса. «Но если Трамп победит, и у Скотта, и у любого другого потенциального лидера будет меньше шансов ему сопротивляться, чем было у Макконнелла», – сказал эксперт.
Вне зависимости от того, кто заменит Макконнелла, какой-то пересмотр позиций по Украине среди партийцев в сенате произойдет, сказал старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Дмитрий Кочегуров. «Например, они могут предложить изменение структуры помощи, ее сокращение или ужесточение контрольных механизмов», – резюмировал американист.