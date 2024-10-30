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Крупные газеты США не поддержали Камалу Харрис

Их подозревают в попытке навести мосты с Дональдом Трампом
Роман Романов
Каждые президентские выборы американские печатные СМИ по традиции поддерживают одного из кандидатов, обычно демократа/ DAVID HIMBERT / Hans Lucas via AFP

Четвертая по величине американская газета USA Today и больше 200 изданий, принадлежащих медиахолдингу Gannett (владеет USA Today), не поддержат ни одного из кандидатов в президенты США. Об этом 29 октября сообщила газета The Hill со ссылкой на представителя компании Ларк-Мари Антон. Она объяснила это решение уверенностью, что «будущее Америки решается на местном уровне». Антон подчеркнула, что редактора изданий холдинга могут поддерживать кандидатов в местные органы власти.

Это уже третье крупное издание, отказавшееся от давней традиции поддержки одного из кандидатов в президенты. 25 октября аналогичное заявление сделал издатель газеты The Washington Post (WP) Уильям Льюис. Он добавил, что WP будет придерживаться такого же подхода и в будущем. Параллельно с заявлением издателя появилась колонка от 21 автора WP, в которой они осудили это решение. По информации нескольких источников, оно было принято лично владельцем издания Джеффом Безосом. В своей колонке причинами решения отказаться от поддержки одного из кандидатов Безос назвал падение доверия к мейнстримным СМИ и стремление избежать видимости предвзятости.

До этого от поддержки обоих кандидатов отказалась Los Angeles Times (L.A. Times). По мнению ее владельца Патрика Синьсяна, такое решение может вызвать меньше разногласий, а поощрение газетой Дональда Трампа или Камалы Харрис только усилило бы разделенность американского общества.

Штаты, которые определят исход выборов президента США
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В США исход президентских выборов-2024 из-за особенностей избирательной системы и на фоне не выходящих за пределы статистической погрешности различий в соцопросах, вероятно, будет зависеть от того, как проголосуют жители всего семи колеблющихся штатов (swing states), в которых, по оценкам аналитиков The Cook Political Report, у кандидатов от обеих партий равные шансы на победу. 

В этот раз это штаты т.н. «Ржавого пояса» (Висконсин, Мичиган и Пенсильвания), а также квартет штатов, являющихся частью т.н. «Солнечного пояса» (Невада, Аризона, Джорджия и Северная Каролина). Эти же штаты, по оценке аналитиков Reuters, были колеблющимися и на выборах 2020 г. / Ведомости

В 2020 г. все три газеты поддержали кандидатуру действующего президента США Джо Байдена. Нынешнее решение этих изданий вызвало серьезную дискуссию.

Некоторые критики той же WP недовольны не самим фактом отсутствия поддержки Харрис, а тем, что решение о политическом нейтралитете принято совсем незадолго до президентских выборов, которые состоятся 5 ноября. Не остались в стороне и ветераны WP Боб Вудворд и Карл Бернстайн, прославленные уотергейтским скандалом. В заявлении, опубликованном на странице Вудворда в X (бывший Twitter), они подчеркнули свое уважение к «традиционной независимости» газеты, но предупредили, что это решение за 11 дней до выборов не учитывает «угрозу, которую Трамп представляет для демократии».

Есть и те, кто обвиняет владельцев этих изданий в преследовании личных бизнес-интересов. Уволившийся 25 октября редактор WP Роберт Кейган рассказал о встрече Трампа с руководящим составом аэрокосмической компании Безоса Blue Origin. «Трамп ждал, чтобы убедиться, что Безос сделает то, о чем говорил, и только потом увиделся с людьми из Blue Origin». Агентство NPR даже подготовило материал с рассуждениями о возможном стремлении WP и L.A. Times «умиротворить» Трампа.

Ситуация с L.A. Times немного отличается от того, что произошло в WP. Как сообщает The New York Times (NYT), газета уже планировала поддержать Харрис, но Синьсян приостановил процедуру. Его дочь Ника Синьсян, пропалестинская активистка, рассказала NYT, что это было сделано из-за ее позиции по войне в Газе. По данным CNN, Нику уже несколько раз обвиняли во вмешательстве в редакционную политику. Отец Ники опроверг ее слова об участии в процессе принятия решения о поддержке одного из кандидатов.

Как итог – обе газеты потеряли нескольких сотрудников, включая редакторов. Кроме того, WP ощутила на себе реакцию целевой аудитории. По данным NPR, платную подписку на электронное издание за три дня отменили 200 000 человек – 8% от общего количества читателей газеты. Иначе говоря, эти люди не намерены продлевать подписку в дальнейшем. По информации NPR, их количество продолжает расти.

Решение Безоса и Синьсяна не поддерживать Харрис не означает, что они болеют за Трампа, говорит главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. По словам эксперта, «исторически высокий» уровень конкурентности нынешних президентских выборов придал решению WP и других изданий дополнительный вес, особенно если учитывать, что традиционно Трамп не был их фаворитом.

В США значительная часть граждан позиционируют себя как независимых и, возможно, WP и другие выбрали момент, чтобы обозначить себя для этой категории потребителей, полагает научный сотрудник Центра североамериканских исследований Анастасия Бунина. «Наверняка это решение принято на основе конкретных исследований и анализа финансового состояния газеты. Они ищут новых читателей в долгосрочной перспективе», – сказала она. Бунина сомневается во влиянии этого решения на позиции избирателей в день голосования: «В этом плане местные издания могут играть более весомую роль».

Вряд ли решение WP или других изданий повлияет на американских избирателей, говорит доцент кафедры американских исследований РГГУ Антон Панов. Определившихся граждан уже не переубедить, а какая-то часть примет решение в день выборов, не вспоминая о скандале вокруг газет недельной давности, резюмировал эксперт.

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Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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