Крупные газеты США не поддержали Камалу Харрис

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В США исход президентских выборов-2024 из-за особенностей избирательной системы и на фоне не выходящих за пределы статистической погрешности различий в соцопросах, вероятно, будет зависеть от того, как проголосуют жители всего семи колеблющихся штатов (swing states), в которых, по оценкам аналитиков The Cook Political Report, у кандидатов от обеих партий равные шансы на победу.



В этот раз это штаты т.н. «Ржавого пояса» (Висконсин, Мичиган и Пенсильвания), а также квартет штатов, являющихся частью т.н. «Солнечного пояса» (Невада, Аризона, Джорджия и Северная Каролина). Эти же штаты, по оценке аналитиков Reuters, были колеблющимися и на выборах 2020 г. / Ведомости