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Путин по видеосвязи принял участие в спуске на воду ледокола «Чукотка»

Ведомости

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в церемонии спуска на воду атомного ледокола проекта 22220 «Чукотка», сообщается на сайте Кремля.

«Чукотка» будет четвертым серийным ледоколом проекта. На Балтийском заводе строятся еще два корабля такого класса – «Якутия» и «Ленинград». В 2025 г. должен быть заложен ледокол «Сталинград», напомнил Путин. Кроме того, на дальневосточной верфи «Звезда» строится атомный ледокол нового поколения «Лидер».

Создание таких судов является воплощением индустриального, научного, кадрового и технологического потенциала России. Именно так должна развиваться вся отечественная экономика, подчеркнул российский лидер. Он добавил, что от укрепления ледокольного флота России зависит реализация планов по обустройству арктических территорий и по наращиванию грузопотока на трассах Северного морского пути.

«Работы впереди много. С учетом этого предлагаю в дальнейшем провести специальное совещание по этой тематике, глубоко проработать, подготовить и в комплексе обсудить все вопросы, касающиеся перспективного развития Северного морского пути», – отметил Путин.

По его словам, необходимо подумать над формированием более эффективных тарифов на ледокольную проводку грузов, чтобы возможность пользоваться этими услугами была у большего числа перевозчиков. Путин указал на растущий интерес к этому маршруту со стороны российских и зарубежных компаний. России предстоит нарастить безопасность и надежность судоходства в регионе. Для реализации этих целей нужно улучшать качество спутниковой навигации, связи, мониторинга ледовой обстановки, модернизировать инфраструктуру арктических портов, прокладывать необходимые железнодорожные магистрали. Речь идет о расширении и увеличении мощностей железнодорожных подходов к Мурманскому транспортному узлу и о строительстве Северного широтного хода с выходами к портам Ямала, Таймыра и севера Красноярского края.

Атомный ледокол «Чукотка» был построен на Балтийском заводе по заказу госкорпорации «Росатом». Корпус ледокола изготовлен из прочной, устойчивой к коррозии стали, защищен от образования наледи, для предотвращения налипания льда предусмотрен пневмообмыв. Входящий в состав укрупненного блока носовой оконечности форштевень весом 178 т позволит судну пробивать дорогу во льдах толщиной до 3 м.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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