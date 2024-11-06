Путин по видеосвязи принял участие в спуске на воду ледокола «Чукотка»
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в церемонии спуска на воду атомного ледокола проекта 22220 «Чукотка», сообщается на сайте Кремля.
«Чукотка» будет четвертым серийным ледоколом проекта. На Балтийском заводе строятся еще два корабля такого класса – «Якутия» и «Ленинград». В 2025 г. должен быть заложен ледокол «Сталинград», напомнил Путин. Кроме того, на дальневосточной верфи «Звезда» строится атомный ледокол нового поколения «Лидер».
Создание таких судов является воплощением индустриального, научного, кадрового и технологического потенциала России. Именно так должна развиваться вся отечественная экономика, подчеркнул российский лидер. Он добавил, что от укрепления ледокольного флота России зависит реализация планов по обустройству арктических территорий и по наращиванию грузопотока на трассах Северного морского пути.
«Работы впереди много. С учетом этого предлагаю в дальнейшем провести специальное совещание по этой тематике, глубоко проработать, подготовить и в комплексе обсудить все вопросы, касающиеся перспективного развития Северного морского пути», – отметил Путин.
По его словам, необходимо подумать над формированием более эффективных тарифов на ледокольную проводку грузов, чтобы возможность пользоваться этими услугами была у большего числа перевозчиков. Путин указал на растущий интерес к этому маршруту со стороны российских и зарубежных компаний. России предстоит нарастить безопасность и надежность судоходства в регионе. Для реализации этих целей нужно улучшать качество спутниковой навигации, связи, мониторинга ледовой обстановки, модернизировать инфраструктуру арктических портов, прокладывать необходимые железнодорожные магистрали. Речь идет о расширении и увеличении мощностей железнодорожных подходов к Мурманскому транспортному узлу и о строительстве Северного широтного хода с выходами к портам Ямала, Таймыра и севера Красноярского края.
Атомный ледокол «Чукотка» был построен на Балтийском заводе по заказу госкорпорации «Росатом». Корпус ледокола изготовлен из прочной, устойчивой к коррозии стали, защищен от образования наледи, для предотвращения налипания льда предусмотрен пневмообмыв. Входящий в состав укрупненного блока носовой оконечности форштевень весом 178 т позволит судну пробивать дорогу во льдах толщиной до 3 м.