Путин по видеосвязи принял участие в спуске на воду ледокола «Чукотка»

По его словам, необходимо подумать над формированием более эффективных тарифов на ледокольную проводку грузов, чтобы возможность пользоваться этими услугами была у большего числа перевозчиков. Путин указал на растущий интерес к этому маршруту со стороны российских и зарубежных компаний. России предстоит нарастить безопасность и надежность судоходства в регионе. Для реализации этих целей нужно улучшать качество спутниковой навигации, связи, мониторинга ледовой обстановки, модернизировать инфраструктуру арктических портов, прокладывать необходимые железнодорожные магистрали. Речь идет о расширении и увеличении мощностей железнодорожных подходов к Мурманскому транспортному узлу и о строительстве Северного широтного хода с выходами к портам Ямала, Таймыра и севера Красноярского края.