Time представил обложку своего номера с Трампом
Журнал Time представил обложку, где Дональд Трамп изображен избранным 47-м президентом США. Это следует из аккаунта журнала в X.
«Новая обложка Time: как Дональд Трамп сделал это – снова», – говорится в публикации.
Номер выйдет 25 ноября.
Республиканец Трамп победил на выборах президента США, прошедших 5 ноября. По последним данным Associated Press (AP), Reuters и CNN, Трамп набирает более 270 из необходимых голосов выборщиков.
С победой республиканца поздравили ряд европейских лидеров, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, президент Украины Владимир Зеленский, генсек НАТО Марк Рютте и др.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о планах Владимира Путина поздравить Трампа с победой на выборах. Представитель Кремля также призвал не забывать, что «речь идет о недружественной стране, которая и прямо, и косвенно вовлечена в войну против нашего государства».