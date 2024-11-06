Time представил обложку своего номера с Трампом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о планах Владимира Путина поздравить Трампа с победой на выборах. Представитель Кремля также призвал не забывать, что «речь идет о недружественной стране, которая и прямо, и косвенно вовлечена в войну против нашего государства».