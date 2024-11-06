Politico опубликовало «список мести» победившего Трампа

По мнению редакции, Байден находится в списке из-за слов Трампа о необходимости «арестовать его за государственную измену», а Харрис из-за заявления Трампа о том, что ее неспособность контролировать миграцию настолько серьезная, что ее «следовало бы привлечь к ответственности».