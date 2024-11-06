Politico опубликовало «список мести» победившего Трампа
У республиканца Дональда Трампа составлен список людей, которым он обещал отомстить в случае своей победы на выборах президента США. Публикацию с именами людей представило издание Politico.
Список составлен на основе высказываний и обещаний самого Трампа. В него включены нынешний президент США Джо Байден, его сын Хантер, Камала Харрис, бывший президент США Барак Обама, бывший государственный секретарь Хиллари Клинтон и др.
По мнению редакции, Байден находится в списке из-за слов Трампа о необходимости «арестовать его за государственную измену», а Харрис из-за заявления Трампа о том, что ее неспособность контролировать миграцию настолько серьезная, что ее «следовало бы привлечь к ответственности».
Кроме того, последним пунктом издание включило в «список мести» себя. Трамп неоднократно призывал к суровым мерам наказания журналистов Politico, считает редакция.
Выборы президента состоялись 5 ноября. Сейчас в стране идет подсчет голосов. 6 ноября газета The New York Times повысила вероятность победы Трампа на выборах президента до 95%.
Трамп в ходе выступления перед сторонниками объявил о своей победе на президентских выборах и назвал себя 47-м президентом США.