Путин исключил Тимура Иванова из набсовета фонда «Защитники Отечества»
Президент России Владимир Путин исключил бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова из состава наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества», стало известно из соответствующего указа президента.
«Исключить Иванова Т. В., Матыцина О. В., Пантелеимона (Шатова А. В.) и Турчака А. А.», – заявлено в указе.
В этом указе сообщается и о включении в состав совета министра спорта Михаила Дегтярева, митрополита Кирилла Ставропольского, первого заместителя председателя Совета Федерации Владимира Якушева.
24 апреля суд в Москве арестовал Иванова на два месяца до 23 июня, затем продлил арест до 23 сентября. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). В июле подсудимый уже попросил избрать ему не связанную с лишением свободы меру пресечения, в чем ему было отказано.
По делу Иванова также проходят бизнесмен Сергей Бородин, соучредитель ООО «Олимпситистрой» Александр Фомин и неустановленные лица. По версии следствия, Иванов и Бородин получили взятку во время проведения подрядных и субподрядных работ – она выражалась в оказании услуг имущественного характера. Стоимость работ оценивается более чем в 1 млрд руб.