Песков объяснил долгий переход к многополярному миру
Переход к многополярному миру является «длительным» и «мучительным» из-за гегемонов, которые не хотят терять свою роль. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе выступления на марафоне «Знание.Первые».
«Этот переход [от однополярного к многополярному миропорядку] очень длительный, очень мучительный, потому что страны вот того самого "золотого миллиарда", которые сейчас постепенно теряют роль гегемона, не хотят терять эту роль, они цепляются за эту роль, они используют свою экономическую мощь», – сказал он.
Представитель Кремля заявил, что мир уже переходит к многополярной системе, которая является более справедливой, неколониальной и где превалируют отношения равноправия.
4 ноября министр иностранных дел Сергей Лавров во время выступления на Международном научно-фантастическом симпозиуме «Создавая будущее» заявил, что разговор о принципах сосуществования государств в многополярном мире «идет туго» по вине западных стран.
Теорию многополярного мира активно продвигает президент РФ Владимир Путин с начала спецоперации на Украине в 2022 г. 20 апреля 2023 г. российский лидер заявил, что тенденция к многополярности в мире будет только усиливаться, а страны, которые будут этому сопротивляться, проиграют.