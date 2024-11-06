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Песков объяснил долгий переход к многополярному миру

Ведомости

Переход к многополярному миру является «длительным» и «мучительным» из-за гегемонов, которые не хотят терять свою роль. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе выступления на марафоне «Знание.Первые».

«Этот переход [от однополярного к многополярному миропорядку] очень длительный, очень мучительный, потому что страны вот того самого "золотого миллиарда", которые сейчас постепенно теряют роль гегемона, не хотят терять эту роль, они цепляются за эту роль, они используют свою экономическую мощь», – сказал он.

Представитель Кремля заявил, что мир уже переходит к многополярной системе, которая является более справедливой, неколониальной и где превалируют отношения равноправия.

4 ноября министр иностранных дел Сергей Лавров во время выступления на Международном научно-фантастическом симпозиуме «Создавая будущее» заявил, что разговор о принципах сосуществования государств в многополярном мире «идет туго» по вине западных стран.

Теорию многополярного мира активно продвигает президент РФ Владимир Путин с начала спецоперации на Украине в 2022 г. 20 апреля 2023 г. российский лидер заявил, что тенденция к многополярности в мире будет только усиливаться, а страны, которые будут этому сопротивляться, проиграют.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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