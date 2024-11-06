Песков объяснил долгий переход к многополярному миру

«Этот переход [от однополярного к многополярному миропорядку] очень длительный, очень мучительный, потому что страны вот того самого "золотого миллиарда", которые сейчас постепенно теряют роль гегемона, не хотят терять эту роль, они цепляются за эту роль, они используют свою экономическую мощь», – сказал он.