Лавров: страны Запада препятствуют развитию многополярного мира

При всем перечисленном Москва не закрывается от диалога с западными странами. «Если и когда они созреют до того, чтобы возобновить контакты и устраивать отношения на принципах взаимоуважения и честного баланса интересов, тогда и будем определяться в отношении того, как к таким предложениям относиться, исходя из наших национальных интересов», – сказал Лавров, предложив участникам симпозиума поразмышлять, «когда у Запада проснется совесть».