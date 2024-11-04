Лавров: страны Запада препятствуют развитию многополярного мира

Лавров: страны Запада препятствуют развитию многополярного мираНо Россия не закрывается от диалога с ними на своих условиях, отметил глава МИДа
Основой полицентричного мира является укрепление БРИКС, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров во время выступления на Международном научно-фантастическом симпозиуме «Создавая будущее». При этом разговор о принципах сосуществования государств в многополярном мире «идет туго» по вине западных стран, отметил глава МИДа.
«Запад по-прежнему пытается извлекать для себя односторонние преимущества, не гнушаясь никакими методами, включая, подчеркну это с особым сожалением, приватизацию секретариатов международных организаций», – сказал он. В качестве другого метода «подавления и наказания конкурентов» Лавров привел доллар. По его словам, валюта превратилась в «оружие», а Запад «выписал ей приговор» как средству международных расчетов.
Вместе с этим растет сотрудничество России со странами глобального Юга и Востока. Доля стран БРИКС в мировом валовом внутреннем продукте по паритету покупательной способности по итогам 2024 г. составит 37%, что уверенно превышает долю «группы семи» – 30%, отметил Лавров. Он напомнил, что доля национальных валют в расчетах России со странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Евразийского экономического союза превысила 90%, а со странами БРИКС Россия выходит на показатель в 65%.
Во время выступления Лавров также затронул тему санкций – по его словам, после начала спецоперации США и западные страны в рамках «гибридной войны» осуществили против России «санкционную агрессию», провозгласив цель нанесения стратегического поражения стране. За последние 10 лет против РФ применили более 21 000 санкций в сфере экономики, финансов, инвестиций, средств массовой информации и др. «Экстерриториальное применение односторонних ограничений наносит ущерб беднейшим государствам, лишая их доступных энергоресурсов», – отметил он.
Кроме того, Лавров утверждает, что страны НАТО намерены вести «оборонительные бои» вдали от своих территорий, в частности на пространстве Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). По его словам, США «целенаправленно внедряют натовскую военную инфраструктуру» в акватории Тихого океана, чтобы усилить давление на Россию, Китай и Северную Корею. Вместе с этим Вашингтон готовит Европу к прямой конфронтации с Россией, сказал министр.
При всем перечисленном Москва не закрывается от диалога с западными странами. «Если и когда они созреют до того, чтобы возобновить контакты и устраивать отношения на принципах взаимоуважения и честного баланса интересов, тогда и будем определяться в отношении того, как к таким предложениям относиться, исходя из наших национальных интересов», – сказал Лавров, предложив участникам симпозиума поразмышлять, «когда у Запада проснется совесть».
Настрой на развитие многополярности подтвердил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин. «Страны БРИКС устойчиво доминируют в глобально-экономическом росте», – сказал он. Это связано с рядом факторов: динамикой населения, уровнем технологического развития и повышением качества жизни в странах объединения. БРИКС строится на двух принципах – решение вопросов с помощью консенсуса и работа над позитивной повесткой, при этом работа внутри G7 основывается на негативном отношении к другим игрокам, отметил Орешкин.
Глобальный рост невозможен без стран БРИКС, которые присутствовали на саммите в Казани, заявил замглавы администрации президента. Эти государства обладают большей частью мировых ресурсов и имеют большие накопленные резервы. Что касается развития инвестиций, Орешкин напомнил, что страны организации договорились о том, чтобы в ближайшие годы инвестиционный портфель Нового банка развития увеличился. Сейчас, по словам Орешкина, он превышает $30 млрд.
Симпозиум «Создавая будущее» проходит с 4 по 6 ноября на базе Национального центра «Россия». Его участниками стали ученые, футурологи, представители власти и бизнеса из более чем 40 государств, включая Австрию, Аргентину, Индию, Китай, ОАЭ, Саудовскую Аравию. Планируется проведение свыше 60 мероприятий по четырем направлениям: будущее человека, будущее технологий, будущее многополярного мира и будущее цивилизации.