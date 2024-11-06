В СПЧ предложили компенсировать неиспользованный отпуск участникам спецоперации

Как уточнила Белехова, соответствующие вопросы поднимают сами военнослужащие на встречах и выплата за отпуск «была бы хорошим подспорьем» для возможности семейных планируемых покупок. По словам Белеховой, у некоторых военнослужащих имеется до сотни неиспользованных отпускных. Член СПЧ добавила, что предложение о компенсации передано в Министерство обороны РФ. Она добавила, что в настоящий момент все неиспользованные дни отпуска полностью компенсируются только при увольнении.