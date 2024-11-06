В СПЧ предложили компенсировать неиспользованный отпуск участникам спецоперации
Участникам спецоперации необходимо предусмотреть денежную компенсацию за часть накопившегося отпуска, так как использовать все положенные законом дни отдыха многие военнослужащие не могут из-за особенностей службы, сообщила член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Юлия Белехова, передает ТАСС.
Как уточнила Белехова, соответствующие вопросы поднимают сами военнослужащие на встречах и выплата за отпуск «была бы хорошим подспорьем» для возможности семейных планируемых покупок. По словам Белеховой, у некоторых военнослужащих имеется до сотни неиспользованных отпускных. Член СПЧ добавила, что предложение о компенсации передано в Министерство обороны РФ. Она добавила, что в настоящий момент все неиспользованные дни отпуска полностью компенсируются только при увольнении.
5 ноября статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева у себя в Telegram-канале заявила, что ведомство планирует доработать порядок выплат за ранения. В сообщении Цивилева указала, что посетила Центральный военный клинический госпиталь имени А. А. Вишневского, обсудила с врачами и военнослужащими процесс реабилитации и своевременное оказание медпомощи. Она также отметила, что действующий закон о выплатах не учитывает степени тяжести травмы, которую получил участник спецоперации.