Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

В СПЧ предложили компенсировать неиспользованный отпуск участникам спецоперации

Ведомости

Участникам спецоперации необходимо предусмотреть денежную компенсацию за часть накопившегося отпуска, так как использовать все положенные законом дни отдыха многие военнослужащие не могут из-за особенностей службы, сообщила член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Юлия Белехова, передает ТАСС.

Как уточнила Белехова, соответствующие вопросы поднимают сами военнослужащие на встречах и выплата за отпуск «была бы хорошим подспорьем» для возможности семейных планируемых покупок. По словам Белеховой, у некоторых военнослужащих имеется до сотни неиспользованных отпускных. Член СПЧ добавила, что предложение о компенсации передано в Министерство обороны РФ. Она добавила, что в настоящий момент все неиспользованные дни отпуска полностью компенсируются только при увольнении.

5 ноября статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева у себя в Telegram-канале заявила, что ведомство планирует доработать порядок выплат за ранения. В сообщении Цивилева указала, что посетила Центральный военный клинический госпиталь имени А. А. Вишневского, обсудила с врачами и военнослужащими процесс реабилитации и своевременное оказание медпомощи. Она также отметила, что действующий закон о выплатах не учитывает степени тяжести травмы, которую получил участник спецоперации.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных