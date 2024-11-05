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Минобороны планирует доработать порядок выплат за ранения

Об этом сказала заместитель министра Анна Цивилева
Ведомости

Действующий порядок выплат за ранения участникам спецоперации не предусматривает степень тяжести травмы, заявила статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева у себя в Telegram-канале, ссылаясь на комментарии медиков и участников специальной военной операции.

В сообщении Цивилева указала, что посетила Центральный военный клинический госпиталь имени А. А. Вишневского, обсудила с врачами и военнослужащими процесс реабилитации и своевременное оказание медпомощи.

«Одной из тем стала также материальная компенсация за ранение. Действующий закон о выплатах не учитывает степени тяжести травмы, которую получил участник СВО. Безусловно, будем детально обсуждать этот вопрос под руководством министра обороны России Андрея Белоусова», – отметила Цивилева.

В конце октября Минтруд предложил упростить правила выплаты и наследования пенсий военнослужащих. Предлагаемые изменения касаются военнослужащих, которые стали инвалидами вследствие службы по призыву, инвалидов, являющихся добровольцами, а также правопреемников погибших участников спецоперации. Законопроект министерства хотят внести в Госдуму в осеннюю сессию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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