Минобороны планирует доработать порядок выплат за ранения

«Одной из тем стала также материальная компенсация за ранение. Действующий закон о выплатах не учитывает степени тяжести травмы, которую получил участник СВО. Безусловно, будем детально обсуждать этот вопрос под руководством министра обороны России Андрея Белоусова», – отметила Цивилева.