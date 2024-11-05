Минобороны планирует доработать порядок выплат за ранения

Минобороны планирует доработать порядок выплат за раненияОб этом сказала заместитель министра Анна Цивилева
Действующий порядок выплат за ранения участникам спецоперации не предусматривает степень тяжести травмы, заявила статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева у себя в Telegram-канале, ссылаясь на комментарии медиков и участников специальной военной операции.
В сообщении Цивилева указала, что посетила Центральный военный клинический госпиталь имени А. А. Вишневского, обсудила с врачами и военнослужащими процесс реабилитации и своевременное оказание медпомощи.
«Одной из тем стала также материальная компенсация за ранение. Действующий закон о выплатах не учитывает степени тяжести травмы, которую получил участник СВО. Безусловно, будем детально обсуждать этот вопрос под руководством министра обороны России Андрея Белоусова», – отметила Цивилева.
В конце октября Минтруд предложил упростить правила выплаты и наследования пенсий военнослужащих. Предлагаемые изменения касаются военнослужащих, которые стали инвалидами вследствие службы по призыву, инвалидов, являющихся добровольцами, а также правопреемников погибших участников спецоперации. Законопроект министерства хотят внести в Госдуму в осеннюю сессию.