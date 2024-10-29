Минтруд предложил упростить получение пенсий для военных и добровольцев

Похожие правила будут действовать для пенсий по потере кормильца для нетрудоспособных членов семьи военнослужащего, если они обратятся за выплатой не позднее чем через год со дня его смерти. В случае если это произошло позже, для расчета выплат от дня обращения отнимут 12 месяцев.