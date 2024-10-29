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Минтруд предложил упростить получение пенсий для военных и добровольцев

Ведомости

Министерство труда и социальной защиты предложило упростить правила выплаты и наследования пенсий военнослужащих, следует из соответствующего законопроекта, с которым ознакомился РБК.

Предлагаемые изменения касаются военнослужащих, которые стали инвалидами вследствие службы по призыву, инвалидов, являющихся добровольцами, а также правопреемников погибших участников спецоперации. Законопроект хотят внести в Госдуму в осеннюю сессию.

Минтруд предложил назначать пенсию по инвалидности военнослужащим, которые получают выплаты по линии Социального фонда, со дня установления инвалидности вследствие военной травмы. Эту меру планируют применять при условии, если военные обратились за пенсией в течение года с установления инвалидности. При превышении срока мера будет действовать с 1-го числа месяца, в котором произошло обращение.

Похожие правила будут действовать для пенсий по потере кормильца для нетрудоспособных членов семьи военнослужащего, если они обратятся за выплатой не позднее чем через год со дня его смерти. В случае если это произошло позже, для расчета выплат от дня обращения отнимут 12 месяцев.

Кроме того, новые нормы для наследников участников спецоперации предполагают получение выплаты по истечении шести месяцев без суда. Сейчас выплата средств возможна только в течение полугода, а если этот срок пропущен, право на накопления можно восстановить только через суд.

26 октября президент Владимир Путин подписал закон, продлевающий учитываемый при расчете военных пенсий коэффициент 89,83% от размера денежного довольствия на 2025 г. До этого, летом, глава государства подписал закон об индексации военных пенсий на 5,1%. С 1 октября 2024 г. размер понижающего коэффициента при расчете военной пенсии составил 89,83%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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