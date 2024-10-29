Минтруд предложил упростить получение пенсий для военных и добровольцев
Министерство труда и социальной защиты предложило упростить правила выплаты и наследования пенсий военнослужащих, следует из соответствующего законопроекта, с которым ознакомился РБК.
Предлагаемые изменения касаются военнослужащих, которые стали инвалидами вследствие службы по призыву, инвалидов, являющихся добровольцами, а также правопреемников погибших участников спецоперации. Законопроект хотят внести в Госдуму в осеннюю сессию.
Минтруд предложил назначать пенсию по инвалидности военнослужащим, которые получают выплаты по линии Социального фонда, со дня установления инвалидности вследствие военной травмы. Эту меру планируют применять при условии, если военные обратились за пенсией в течение года с установления инвалидности. При превышении срока мера будет действовать с 1-го числа месяца, в котором произошло обращение.
Похожие правила будут действовать для пенсий по потере кормильца для нетрудоспособных членов семьи военнослужащего, если они обратятся за выплатой не позднее чем через год со дня его смерти. В случае если это произошло позже, для расчета выплат от дня обращения отнимут 12 месяцев.
Кроме того, новые нормы для наследников участников спецоперации предполагают получение выплаты по истечении шести месяцев без суда. Сейчас выплата средств возможна только в течение полугода, а если этот срок пропущен, право на накопления можно восстановить только через суд.
26 октября президент Владимир Путин подписал закон, продлевающий учитываемый при расчете военных пенсий коэффициент 89,83% от размера денежного довольствия на 2025 г. До этого, летом, глава государства подписал закон об индексации военных пенсий на 5,1%. С 1 октября 2024 г. размер понижающего коэффициента при расчете военной пенсии составил 89,83%.