Путин подписал закон об уточнении порядка исчисления военных пенсий на 2025 год

1 октября Минюст предложил начислять пенсию военных судей не только в зависимости от оклада председателя Верховного суда, но и от военного звания. Для этого необходимо внести изменения в законы «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат» и «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел». Документ в ближайшее время будет внесен на рассмотрение в Госдуму, сообщил источник «Ведомостей».