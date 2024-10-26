Путин подписал закон об уточнении порядка исчисления военных пенсий на 2025 год
Президент России Владимир Путин подписал закон, продлевающий учитываемый при расчете военных пенсий коэффициент 89,83% от размера денежного довольствия на 2025 г. Документ размещен на интернет портале опубликования правовых актов.
13 июля Путин подписал закон об индексации военных пенсий на 5,1%. С 1 октября 2024 г. размер понижающего коэффициента при расчете военной пенсии составил 89,83%. 4 июля депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях одобрили поправки в закон о пенсионном обеспечении военных пенсионеров. 10 июля законопроект одобрил Совет Федерации.
30 мая министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что с 1 октября этого года пенсии военных пенсионеров будут проиндексированы на 5,1%. До этого Минфин России планировал индексацию пенсий на 4,5%, изменения произошли с уточнением прогноза инфляции.
1 октября Минюст предложил начислять пенсию военных судей не только в зависимости от оклада председателя Верховного суда, но и от военного звания. Для этого необходимо внести изменения в законы «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат» и «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел». Документ в ближайшее время будет внесен на рассмотрение в Госдуму, сообщил источник «Ведомостей».