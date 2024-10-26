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Путин подписал закон об уточнении порядка исчисления военных пенсий на 2025 год

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал закон, продлевающий учитываемый при расчете военных пенсий коэффициент 89,83% от размера денежного довольствия на 2025 г. Документ размещен на интернет портале опубликования правовых актов.

13 июля Путин подписал закон об индексации военных пенсий на 5,1%. С 1 октября 2024 г. размер понижающего коэффициента при расчете военной пенсии составил 89,83%. 4 июля депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях одобрили поправки в закон о пенсионном обеспечении военных пенсионеров. 10 июля законопроект одобрил Совет Федерации.

30 мая министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что с 1 октября этого года пенсии военных пенсионеров будут проиндексированы на 5,1%. До этого Минфин России планировал индексацию пенсий на 4,5%, изменения произошли с уточнением прогноза инфляции.

1 октября Минюст предложил начислять пенсию военных судей не только в зависимости от оклада председателя Верховного суда, но и от военного звания. Для этого необходимо внести изменения в законы «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат» и «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел». Документ в ближайшее время будет внесен на рассмотрение в Госдуму, сообщил источник «Ведомостей».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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