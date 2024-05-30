Силуанов: военные пенсии с 1 октября будут проиндексированы на 5,1%
С 1 октября этого года пенсии военных пенсионеров будут проиндексированы на 5,1%. Об этом сообщил министр финансов России Антон Силуанов на заседании правительства России.
«Ранее мы планировали индексацию пенсий с 1 октября текущего года на 4,5%, а в связи с уточнением прогноза инфляции до 5,1% предлагается соответствующее изменение и в механизм исчисления пенсий», – сказал он.
4 мая член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб заявила, что военные пенсии в России с октября будут увеличены предварительно на 4,5%. На данный момент размер военной пенсии – 41 000 руб. и выше.
В 2023 г. был принят закон, согласно которому с 1 октября 2024 г. размер понижающего коэффициента при расчете военной пенсии составит 89,32%, принятая мера коснется 2,7 млн человек. Кроме того, был принят закон о повышении пенсий неработающим пенсионерам с 1 января 2024 г. Стоимость одного пенсионного коэффициента устанавливается в размере 113 руб. 05 коп., а фиксированная выплата страховой пенсии – в размере 8134 руб. 88 коп.