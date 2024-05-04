Военные пенсии с октября будут увеличены на 4,5%
Военные пенсии в России с октября этого года будут увеличены, предварительно, на 4,5%, напомнила член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб в комментарии «РИА Новости».
«В этом году пройдет еще увеличение военных пенсий с 1 октября. Предварительно, процент увеличения составит 4,5%», – сказала она.
Сейчас размер военной пенсии превышает 41 000 руб., отметила депутат.
Осенью 2023 г. в России был принят закон, в соответствии с которым с 1 октября 2024 г. размер понижающего коэффициента при расчете военной пенсии будет увеличен на 3,85% и составит 89,32%. Это поднимет реальный размер военных пенсий на 4,5%. Мера коснется более 2,7 млн человек. «Наша задача – поддержать тех, кто обеспечивал безопасность нашей страны, – сказал тогда председатель ГД Вячеслав Володин. По его словам, в 2022 г. пенсии военным пенсионерам увеличились в общей сложности на 19,5%, а с 1 октября 2023 г. выросли еще на 10,5%»
Тогда же был принят закон о повышении с 1 января 2024 г. пенсий неработающим пенсионерам. Для поднятия уровня обеспечения граждан не ниже инфляции законом устанавливается стоимость одного пенсионного коэффициента в размере 133 руб. 05 коп. Фиксированная выплата к страховой пенсии составит 8 134 руб. 88 коп.