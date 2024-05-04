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Военные пенсии с октября будут увеличены на 4,5%

Ведомости

Военные пенсии в России с октября этого года будут увеличены, предварительно, на 4,5%, напомнила член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб в комментарии «РИА Новости».

«В этом году пройдет еще увеличение военных пенсий с 1 октября. Предварительно, процент увеличения составит 4,5%», – сказала она.

Сейчас размер военной пенсии превышает 41 000 руб., отметила депутат.

Осенью 2023 г. в России был принят закон, в соответствии с которым с 1 октября 2024 г. размер понижающего коэффициента при расчете военной пенсии будет увеличен на 3,85% и составит 89,32%. Это поднимет реальный размер военных пенсий на 4,5%. Мера коснется более 2,7 млн человек. «Наша задача – поддержать тех, кто обеспечивал безопасность нашей страны, – сказал тогда председатель ГД Вячеслав Володин. По его словам, в 2022 г. пенсии военным пенсионерам увеличились в общей сложности на 19,5%, а с 1 октября 2023 г. выросли еще на 10,5%»

Тогда же был принят закон о повышении с 1 января 2024 г. пенсий неработающим пенсионерам. Для поднятия уровня обеспечения граждан не ниже инфляции законом устанавливается стоимость одного пенсионного коэффициента в размере 133 руб. 05 коп. Фиксированная выплата к страховой пенсии составит 8 134 руб. 88 коп.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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