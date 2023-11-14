Госдума утвердила законопроект о повышении пенсий военным на 4,5% в 2024 году

Авторы предлагают приостановить до 1 января 2025 г. действие нормы закона о пенсионном обеспечении военных, которая устанавливает поэтапное повышение понижающего коэффициента. По данной норме с 1 января 2012 г. денежное довольствие при исчислении пенсий учитывалось в размере 54%, а с 1 января 2013 г. должно было ежегодно увеличиваться на 2%. К 1 января 2024 г. показатель должен был бы достигнуть 78%, отмечали авторы инициативы в пояснительной записке. Сейчас он составляет 85,47%.