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Общество

Госдума утвердила законопроект о повышении пенсий военным на 4,5% в 2024 году

Ведомости

С 1 октября 2024 г. пенсии военных и приравненных к ним лиц могут вырасти на 4,5%. Такой законопроект утвержден в третьем чтении, сообщается на сайте Госдумы. Далее инициативу должен рассмотреть Совет Федерации.

Авторы предлагают приостановить до 1 января 2025 г. действие нормы закона о пенсионном обеспечении военных, которая устанавливает поэтапное повышение понижающего коэффициента. По данной норме с 1 января 2012 г. денежное довольствие при исчислении пенсий учитывалось в размере 54%, а с 1 января 2013 г. должно было ежегодно увеличиваться на 2%. К 1 января 2024 г. показатель должен был бы достигнуть 78%, отмечали авторы инициативы в пояснительной записке. Сейчас он составляет 85,47%.

Согласно опубликованному законопроекту, с 1 октября 2024 г. размер понижающего коэффициента будет увеличен на 3,85% и составит 89,32%. Это поднимет реальный размер военных пенсий на 4,5%. Мера коснется более 2,7 млн человек.

«Наша задача – поддержать тех, кто обеспечивал безопасность нашей страны. В 2022 г. пенсии военным пенсионерам увеличились в общей сложности на 19,5 %, а с 1 октября выросли еще на 10,5 %», – сказал Председатель ГД Вячеслав Володин.

Дума приняла также в окончательном чтении закон о повышении с 1 января 2024 г. пенсий неработающим пенсионерам. Для поднятия уровня обеспечения граждан не ниже инфляции законом устанавливается стоимость одного пенсионного коэффициента в размере 133 руб. 05 коп. Фиксированная выплата к страховой пенсии составит 8 134 руб. 88 коп.

С 1 июля 2023 г. жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, которые прошли военную или приравненную к военной службу, могут получать пенсии в соответствии с нормами российского законодательства. В частности речь о бывших военнослужащих, сотрудниках правоохранительных органов, прокуратуры, таможенных и других структур.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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