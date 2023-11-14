Госдума утвердила законопроект о повышении пенсий военным на 4,5% в 2024 году
С 1 октября 2024 г. пенсии военных и приравненных к ним лиц могут вырасти на 4,5%. Такой законопроект утвержден в третьем чтении, сообщается на сайте Госдумы. Далее инициативу должен рассмотреть Совет Федерации.
Авторы предлагают приостановить до 1 января 2025 г. действие нормы закона о пенсионном обеспечении военных, которая устанавливает поэтапное повышение понижающего коэффициента. По данной норме с 1 января 2012 г. денежное довольствие при исчислении пенсий учитывалось в размере 54%, а с 1 января 2013 г. должно было ежегодно увеличиваться на 2%. К 1 января 2024 г. показатель должен был бы достигнуть 78%, отмечали авторы инициативы в пояснительной записке. Сейчас он составляет 85,47%.
Согласно опубликованному законопроекту, с 1 октября 2024 г. размер понижающего коэффициента будет увеличен на 3,85% и составит 89,32%. Это поднимет реальный размер военных пенсий на 4,5%. Мера коснется более 2,7 млн человек.
«Наша задача – поддержать тех, кто обеспечивал безопасность нашей страны. В 2022 г. пенсии военным пенсионерам увеличились в общей сложности на 19,5 %, а с 1 октября выросли еще на 10,5 %», – сказал Председатель ГД Вячеслав Володин.
Дума приняла также в окончательном чтении закон о повышении с 1 января 2024 г. пенсий неработающим пенсионерам. Для поднятия уровня обеспечения граждан не ниже инфляции законом устанавливается стоимость одного пенсионного коэффициента в размере 133 руб. 05 коп. Фиксированная выплата к страховой пенсии составит 8 134 руб. 88 коп.
С 1 июля 2023 г. жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, которые прошли военную или приравненную к военной службу, могут получать пенсии в соответствии с нормами российского законодательства. В частности речь о бывших военнослужащих, сотрудниках правоохранительных органов, прокуратуры, таможенных и других структур.