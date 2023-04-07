Жители новых регионов будут получать военные пенсии по российским нормам с 1 июля

«Мы продолжаем по поручению президента интеграцию новых регионов в наше правовое поле и сегодня рассмотрим законопроект, устанавливающий особый порядок пенсионного обеспечения их жителей, которые проходили военную и приравненную к ней службу, а также членов их семей», — сказал Мишустин. Он уточнил, что речь идет о бывших военнослужащих, сотрудниках правоохранительных органов, прокуратуры, таможенных и других структур.