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Общество

Жители новых регионов будут получать военные пенсии по российским нормам с 1 июля

Ведомости

Жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, которые прошли военную или приравненную к военной службу, с 1 июля 2023 г. будет получать пенсии в соответствии с нормами российского законодательства. Об этом сообщил вице-премьер Михаил Мишустин во время заседания правительства.

«Мы продолжаем по поручению президента интеграцию новых регионов в наше правовое поле и сегодня рассмотрим законопроект, устанавливающий особый порядок пенсионного обеспечения их жителей, которые проходили военную и приравненную к ней службу, а также членов их семей», — сказал Мишустин. Он уточнил, что речь идет о бывших военнослужащих, сотрудниках правоохранительных органов, прокуратуры, таможенных и других структур.

Документ предусматривает, что поддержка им станет назначаться по российским нормам уже с 1 июля 2023 г., сказал вице-премьер. Для получения пенсий гражданам новых регионов необходимо будет подать соответствующее заявление, следует из его слов. Документом предполагаются и специальные условия учета выслуги лет, отметил Мишустин.

Он добавил, что важно, чтобы все связанные с выплатами процессы были удобно организованы, и попросил ведомства, которые отвечают за пенсионное обеспечение, уделить внимание данному вопросу.

Ранее президент России Владимир Путин поставил перед правительством задачу как можно быстрее включить новые территории в единое правовое пространство России. «Задача — сделать все, чтобы как можно быстрее интегрировать эти исторически российские земли Донбасса, Новороссии в экономическое, правовое, образовательное пространство нашей страны», — сказал он, выступая на совещании Совбеза 5 апреля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных