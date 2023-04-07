Жители новых регионов будут получать военные пенсии по российским нормам с 1 июля
Жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, которые прошли военную или приравненную к военной службу, с 1 июля 2023 г. будет получать пенсии в соответствии с нормами российского законодательства. Об этом сообщил вице-премьер Михаил Мишустин во время заседания правительства.
«Мы продолжаем по поручению президента интеграцию новых регионов в наше правовое поле и сегодня рассмотрим законопроект, устанавливающий особый порядок пенсионного обеспечения их жителей, которые проходили военную и приравненную к ней службу, а также членов их семей», — сказал Мишустин. Он уточнил, что речь идет о бывших военнослужащих, сотрудниках правоохранительных органов, прокуратуры, таможенных и других структур.
Документ предусматривает, что поддержка им станет назначаться по российским нормам уже с 1 июля 2023 г., сказал вице-премьер. Для получения пенсий гражданам новых регионов необходимо будет подать соответствующее заявление, следует из его слов. Документом предполагаются и специальные условия учета выслуги лет, отметил Мишустин.
Он добавил, что важно, чтобы все связанные с выплатами процессы были удобно организованы, и попросил ведомства, которые отвечают за пенсионное обеспечение, уделить внимание данному вопросу.
Ранее президент России Владимир Путин поставил перед правительством задачу как можно быстрее включить новые территории в единое правовое пространство России. «Задача — сделать все, чтобы как можно быстрее интегрировать эти исторически российские земли Донбасса, Новороссии в экономическое, правовое, образовательное пространство нашей страны», — сказал он, выступая на совещании Совбеза 5 апреля.