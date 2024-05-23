Минфин согласился доработать законодательство для привлечения граждан в ПДС

Минфин согласился доработать законодательство для привлечения граждан в ПДСВопрос обсуждался на встрече глав НПФ с министром финансов Силуановым
Министерство финансов согласилось проработать налоговые поправки, которые должны стимулировать привлечение граждан в программу долгосрочных сбережений (ПДС), рассказали «Ведомостям» три собеседника в крупных негосударственных пенсионных фондах (НПФ). Вопрос обсуждался в конце апреля на совещании министра финансов Антона Силуанова с руководителями негосударственных пенсионных фондов (НПФ), которые участвуют в ПДС. О факте встречи «Ведомостям» рассказали присутствовавшие на ней топ-менеджеры трех фондов. Участие в совещании подтвердил президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков и представитель пенсионного блока «Тинькофф банка».
Первый вопрос, который согласился проработать Минфин, касается участия в ПДС предпенсионеров (граждане, до выхода на пенсию которых остается меньше пяти лет). Сейчас от НДФЛ освобождены выплаты до 30 млн руб. по каждому договору и до 30 млн руб. за каждый налоговый период, если основания для выплат наступят не ранее чем через 10 лет. Но в 2024–2026 гг. действует переходный период, который ограничивает права на налоговую льготу тем, кто выйдет на пенсию не ранее чем через пять лет. Выплаты тем, кто выйдет на пенсию раньше (т. е. менее чем через пять лет во время переходного периода, а позднее – менее чем через 10 лет), будут облагаться НДФЛ, а налоговый вычет до 52 000 руб. им будет недоступен.