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Минфин согласился доработать законодательство для привлечения граждан в ПДС

Вопрос обсуждался на встрече глав НПФ с министром финансов Силуановым
Софья Шелудченко
Минфин пока прорабатывает вопросы, связанные с развитием долгосрочных инвестиций, в том числе в части налогового стимулирования/ Максим Стулов / Ведомости

Министерство финансов согласилось проработать налоговые поправки, которые должны стимулировать привлечение граждан в программу долгосрочных сбережений (ПДС), рассказали «Ведомостям» три собеседника в крупных негосударственных пенсионных фондах (НПФ). Вопрос обсуждался в конце апреля на совещании министра финансов Антона Силуанова с руководителями негосударственных пенсионных фондов (НПФ), которые участвуют в ПДС. О факте встречи «Ведомостям» рассказали присутствовавшие на ней топ-менеджеры трех фондов. Участие в совещании подтвердил президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков и представитель пенсионного блока «Тинькофф банка».

Первый вопрос, который согласился проработать Минфин, касается участия в ПДС предпенсионеров (граждане, до выхода на пенсию которых остается меньше пяти лет). Сейчас от НДФЛ освобождены выплаты до 30 млн руб. по каждому договору и до 30 млн руб. за каждый налоговый период, если основания для выплат наступят не ранее чем через 10 лет. Но в 2024–2026 гг. действует переходный период, который ограничивает права на налоговую льготу тем, кто выйдет на пенсию не ранее чем через пять лет. Выплаты тем, кто выйдет на пенсию раньше (т. е. менее чем через пять лет во время переходного периода, а позднее – менее чем через 10 лет), будут облагаться НДФЛ, а налоговый вычет до 52 000 руб. им будет недоступен.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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