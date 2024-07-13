Президент России подписал закон о повышении военных пенсий на 5,1%

30 мая министр финансов России Антон Силуанов заявил, что с 1 октября 2024 г. пенсии военных пенсионеров будут проиндексированы на 5,1%. Ранее ведомство планировало индексацию пенсий на 4,5%, изменения произошли с уточнением прогноза инфляции. На данный момент размер военной пенсии – 41 000 руб. и выше.