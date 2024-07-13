Президент России подписал закон о повышении военных пенсий на 5,1%
Президент России Владимир Путин подписал закон об индексации военных пенсий на 5,1%. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
С 1 октября 2024 г. размер понижающего коэффициента при расчете военной пенсии составит 89,83%. Закон вступает в силу со дня его опубликования.
4 июля депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях одобрили поправки в закон о пенсионном обеспечении военных пенсионеров. 10 июля Совет Федерации одобрил законопроект.
30 мая министр финансов России Антон Силуанов заявил, что с 1 октября 2024 г. пенсии военных пенсионеров будут проиндексированы на 5,1%. Ранее ведомство планировало индексацию пенсий на 4,5%, изменения произошли с уточнением прогноза инфляции. На данный момент размер военной пенсии – 41 000 руб. и выше.