Минюст предложил индексировать пенсии судьям военных судов

Минюст предложил индексировать пенсии судьям военных судовПравительство поддержало эту инициативу
Министерство юстиции предлагает начислять пенсию военных судей не только в зависимости от оклада председателя Верховного суда (ВС), но и от военного звания. Для этого необходимо внести изменения в законы «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат» и «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел», рассказал «Ведомостям» источник, близкий к правительственной комиссии по законопроектной деятельности. Документ в ближайшее время будет внесен на рассмотрение в Госдуму.
Сейчас пенсии военным судьям исчисляются следующим образом: устанавливаются в процентном отношении к должностному окладу председателя ВС по закону «О статусе судей» от 1992 г. Этот оклад главы ВС составляет 98% от оклада председателя Конституционного суда. Последний в 2024 г. равен 41 510 руб.
Вместе с тем с 2012 г. для уволенных с военной службы были введены новые правила учета денежного довольствия при исчислении пенсий, улучшающие их довольствие. Но военные судьи под эти правила не попали, и, соответственно, их пенсии не увеличились. Теперь в январе 2022 г. президент Владимир Путин принял решение об индексации пенсий всех категорий военнослужащих выше уровня инфляции.
Таким образом, поправки, предложенные Минюстом, распространят на судей военных судов индексацию пенсий, как для военнослужащих.
Как выросли зарплаты
В октябре 2023 г. Путин подписал указ об увеличении зарплат российских судей на 5,5%. Должностные оклады повысились у судей Конституционного суда, Верховного суда, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, а также у мировых судей. Правительству поручено обеспечить финансирование связанных с указом расходов. Такая же индексация до этого была проведена для чиновников, бюджетников, гражданского персонала воинских частей, а также для самого президента, генпрокурора и председателя СКР.
По действующим нормам при расчете военных пенсий с 1 января 2024 г. учитывается 85,47% денежного довольствия военнослужащих, а с 1 октября 2024 г. понижающий коэффициент для пенсионеров увеличивается до 89,32%. Новые нормы устанавливают, что размер коэффициента с 1 октября 2024 г. составит 89,83%. Ранее министр финансов Антон Силуанов уточнял, что «средний размер военной пенсии с учетом пересчета коэффициента составит 41 600 руб.».
У судей, в принципе, хороший социальный пакет, говорит эксперт Александр Бурчук. Разумеется, отметил он, условия службы у военных отличаются от гражданских, потому что у военных есть отдаленные гарнизоны и условия службы с ограничениями, которые накладываются на военнослужащих. Соответственно, поэтому было бы справедливо проиндексировать пенсию для них, предполагает Бурчук. Таким образом, продолжает эксперт, сможет выравняться дисбаланс обязанностей, как для военнослужащих. Поскольку сейчас на судей военных судов распространяется два закона – как «О статусе судей», так и «О статусе военнослужащих».
Бурчук также рассказал, что довольно сложно предположить, какая у судей в России сейчас реальная зарплата. Это связано с тем, что помимо окладов им полагаются разного рода надбавки и премии.