Минюст предложил индексировать пенсии судьям военных судов

У судей, в принципе, хороший социальный пакет, говорит эксперт Александр Бурчук. Разумеется, отметил он, условия службы у военных отличаются от гражданских, потому что у военных есть отдаленные гарнизоны и условия службы с ограничениями, которые накладываются на военнослужащих. Соответственно, поэтому было бы справедливо проиндексировать пенсию для них, предполагает Бурчук. Таким образом, продолжает эксперт, сможет выравняться дисбаланс обязанностей, как для военнослужащих. Поскольку сейчас на судей военных судов распространяется два закона – как «О статусе судей», так и «О статусе военнослужащих».