Совет Федерации одобрил закон об индексации пенсий работающим пенсионерам
Совет Федерации России единогласно одобрил закон о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам. Об этом сообщает пресс-служба СФ.
«Мы вместе – и Госдума, и Совет Федерации – с огромным воодушевлением принимаем этот закон, долгожданный для людей нашего старшего поколения. Людей, которые несмотря на возраст, продолжают трудиться, вносить вклад в развитие страны», – сказала председатель СФ Валентина Матвиенко на пленарном заседании.
Законопроект был принят Госдумой 26 июня. Документ вносит поправки в ст. 17 федерального закона «Об обязательном пенсионном страховании в РФ» и ст. 26.1 федерального закона «О страховых пенсиях». Согласно закону, с 2025 г. индексация страховых пенсий для работающих пенсионеров будет восстановлена наравне с выплатами тем, кто ушел на заслуженный отдых.
С 2016 г. в России была отменена индексация пенсий работающим пенсионерам. Вопрос о возобновлении этой меры поднимался в 2017, 2019, 2020 и 2021 гг. Тогда кабинет министров выдавал отрицательные заключения на законопроекты из-за того, что они предполагали дополнительные расходы. Согласно финансово-экономическому обоснованию к принятому законопроекту, индексация пенсий работающим пенсионерам потребует более 96 млрд руб. в следующем году.