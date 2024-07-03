Совет Федерации одобрил закон об индексации пенсий работающим пенсионерам

С 2016 г. в России была отменена индексация пенсий работающим пенсионерам. Вопрос о возобновлении этой меры поднимался в 2017, 2019, 2020 и 2021 гг. Тогда кабинет министров выдавал отрицательные заключения на законопроекты из-за того, что они предполагали дополнительные расходы. Согласно финансово-экономическому обоснованию к принятому законопроекту, индексация пенсий работающим пенсионерам потребует более 96 млрд руб. в следующем году.