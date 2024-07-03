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Совет Федерации одобрил закон об индексации пенсий работающим пенсионерам

Ведомости

Совет Федерации России единогласно одобрил закон о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам. Об этом сообщает пресс-служба СФ.

«Мы вместе – и Госдума, и Совет Федерации – с огромным воодушевлением принимаем этот закон, долгожданный для людей нашего старшего поколения. Людей, которые несмотря на возраст, продолжают трудиться, вносить вклад в развитие страны», – сказала председатель СФ Валентина Матвиенко на пленарном заседании.

Законопроект был принят Госдумой 26 июня. Документ вносит поправки в ст. 17 федерального закона «Об обязательном пенсионном страховании в РФ» и ст. 26.1 федерального закона «О страховых пенсиях». Согласно закону, с 2025 г. индексация страховых пенсий для работающих пенсионеров будет восстановлена наравне с выплатами тем, кто ушел на заслуженный отдых.

С 2016 г. в России была отменена индексация пенсий работающим пенсионерам. Вопрос о возобновлении этой меры поднимался в 2017, 2019, 2020 и 2021 гг. Тогда кабинет министров выдавал отрицательные заключения на законопроекты из-за того, что они предполагали дополнительные расходы. Согласно финансово-экономическому обоснованию к принятому законопроекту, индексация пенсий работающим пенсионерам потребует более 96 млрд руб. в следующем году.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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