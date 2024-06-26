Госдума приняла закон об индексации пенсий работающим пенсионерам

«Мы с вами должны понимать – это решение сохранит в экономике сотни тысяч наших граждан, работоспособных, которые уже в этом году, на будущий год будут выходить на пенсию, но останутся работать и в экономике, и в социальной сфере, учителями, врачами, дефицит которых, мы с вами знаем, очень большой», – сказал он.