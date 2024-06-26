Госдума приняла закон об индексации пенсий работающим пенсионерам

Госдума приняла закон об индексации пенсий работающим пенсионерамДепутаты одобрили инициативу единогласно
Госдума 26 июня сразу во втором и третьем чтениях приняла законопроект, который подразумевает индексацию пенсий работающим пенсионерам, следует из думской базы.
На голосовании по второму чтению, которое транслировалось в прямом эфире, за принятие документа высказался 401 депутат. Голосов против и воздержавшихся не было. Сразу после этого законопроект начали рассматривать в процедуре третьего чтения. «За» высказались 400 депутатов – федеральный закон был принят единогласно. 25 июня в первом чтении депутаты также единогласно поддержали законопроект.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя голосование по законопроекту после второго чтения, заявил, что решение принимается в непростое время санкций, угроз и проведения специальной военной операции. Он подчеркнул, что законопроект направлен на поддержку людей, которые продолжают работать на пенсии. Это, по его словам, демонстрирует отношение президента России Владимира Путина к ним.
«Мы с вами должны понимать – это решение сохранит в экономике сотни тысяч наших граждан, работоспособных, которые уже в этом году, на будущий год будут выходить на пенсию, но останутся работать и в экономике, и в социальной сфере, учителями, врачами, дефицит которых, мы с вами знаем, очень большой», – сказал он.
Принятый законопроект внесет изменения в ст. 17 федерального закона «Об обязательном пенсионном страховании в РФ» и ст. 26.1 федерального закона «О страховых пенсиях». С 2025 г. пенсии работающих граждан России будут индексировать ежегодно наравне с выплатами тем, кто ушел на заслуженный отдых.
Механизм индексации работает следующим образом: каждый год сумма страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней с учетом всех корректировок будет повышаться. Из этого вычитается сумма пенсии и выплаты к ней, исчисленная до индексаций 2025 г. и последующих годов. Эта разница сумм будет прибавлена к сумме пенсии и фиксированной выплаты, выплачиваемой по состоянию на дату, предшествующую индексации.
Индексацию пенсий работающим гражданам России отменили с 2016 г. Вопрос о возобновлении этой меры поднимался в 2017, 2019, 2020 и 2021 гг., но правительство выдавало отрицательные заключения на законопроекты из-за того, что они предполагали дополнительные расходы. Согласно финансово-экономическому обоснованию к принятому законопроекту, индексация пенсий работающим пенсионерам потребует более 96 млрд руб. в следующем году.