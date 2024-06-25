Дума в первом чтении приняла проект об индексации пенсий работающим пенсионерам

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов пояснял в июне, как это будет работать. Например, работающий пенсионер на руки получает 10 000 руб., а в случае увольнения ему будет начислено 20 000 руб. пенсии (с учетом всех ранее произведенных индексаций). Если предположить, что коэффициент для индексации составит 10%, то он будет браться от начисленной суммы, то есть от 20 000 руб. Таким образом, с 1 февраля 2025 г. работающий пенсионер сможет получать уже 12 000 руб. на руки.