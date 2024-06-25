Дума в первом чтении приняла проект об индексации пенсий работающим пенсионерам

Дума в первом чтении приняла проект об индексации пенсий работающим пенсионерамВозобновить индексацию в начале июня поручил Владимир Путин
Госдума в первом чтении единогласно поддержала законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам, которая не проводилась с 2016 г. Голосование парламентариев транслировалось в прямом эфире.
Документ поддержали 411 депутатов, голосов против и воздержавшихся не зафиксировано. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что рассмотрение проекта во втором и, возможно, в третьем чтениях произойдет завтра, 26 июня.
Законопроект предполагает внесение изменений в ст. 17 федерального закона «Об обязательном пенсионном страховании в РФ» и ст. 26.1 федерального закона «О страховых пенсиях». Он предусматривает, что с 2025 г. пенсии работающих россиян ежегодно будут индексировать наравне с выплатами тем, кто ушел на заслуженный отдых.
Согласно предлагаемому механизму, индексируется сумма страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней с учетом всех корректировок, которые были сделаны в период работы. Из этого вычитается сумма пенсии и выплаты к ней, исчисленная до индексаций 2025 г. и последующих годов. Эта разница сумм будет прибавлена к сумме пенсии и фиксированной выплаты, выплачиваемой по состоянию на дату, предшествующую индексации.
Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов пояснял в июне, как это будет работать. Например, работающий пенсионер на руки получает 10 000 руб., а в случае увольнения ему будет начислено 20 000 руб. пенсии (с учетом всех ранее произведенных индексаций). Если предположить, что коэффициент для индексации составит 10%, то он будет браться от начисленной суммы, то есть от 20 000 руб. Таким образом, с 1 февраля 2025 г. работающий пенсионер сможет получать уже 12 000 руб. на руки.
«Полную сумму с учетом всех ранее произведенных компенсаций пенсионер сможет получить тогда, когда он прекратит свою трудовую деятельность. Это найденный компромиссный вариант возврата индексации», – пояснил Нилов.
Возобновить индексацию пенсий работающих россиян 7 июня поручил президент РФ Владимир Путин. С соответствующим предложением к нему обратился губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Глава государства отметил, что эта мера потребует дополнительных расходов, но в то же время позволит привлечь в экономику опытных специалистов на фоне нехватки кадров в России.
Решение об индексации может затронуть 7,87 млн работающих пенсионеров. По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, после этого среднее минимальное увеличение пенсий составит около 1300 руб. Володин отметил утром 25 июня, что ежегодная индексация пенсий работающих пенсионеров позволит привлечь в экономику опытных сотрудников.
Индексацию пенсий работающим гражданам в России отменили с 2016 г. Вопрос о возобновлении этой меры поднимался неоднократно, но правительство в 2017, 2019, 2020 и 2021 гг. выдавало отрицательные заключения на соответствующие законопроекты из-за того, что их осуществление предполагало дополнительные расходы.