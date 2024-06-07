Путин поддержал идею об индексации пенсий работающим пенсионерам
Президент России Владимир Путин перед пленарным заседанием Петербургского экономического форума (ПМЭФ) поддержал идею губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам. Об этом сообщается на сайте Кремля.
«Я, знаете что, пожалуй, сейчас прямо – на форуме – об этом и скажу», – подчеркнул глава государства.
Путин заметил, что соответствующий вопрос обсуждается на протяжении нескольких лет и постоянно ставится различными политическими силами, в том числе фракциями Госдумы.
По его словам, индексация пенсий работающим пенсионерам связана с дополнительными расходами, но в настоящее время в России не хватает кадров и на пенсию уходят высококвалифицированные специалисты, которые необходимы экономике. Этих людей нужно поддержать и обеспечить социальную справедливость.
Индексировать пенсии работающим пенсионерам в России перестали с 2016 г. С тех пор вопрос о возобновлении данной меры поднимался неоднократно. В сентябре 2021 г. правительство России выдало отрицательное заключение на соответствующий законопроект, поскольку реализация выдвинутых предложений потребует дополнительных расходов. Ранее правительство трижды выдавало отрицательные заключения на аналогичные законопроекты – в 2017, 2019 и 2020 гг.