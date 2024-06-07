Путин поддержал идею об индексации пенсий работающим пенсионерам

По его словам, индексация пенсий работающим пенсионерам связана с дополнительными расходами, но в настоящее время в России не хватает кадров и на пенсию уходят высококвалифицированные специалисты, которые необходимы экономике. Этих людей нужно поддержать и обеспечить социальную справедливость.