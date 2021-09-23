Правительство не поддержало индексацию пенсий работающим пенсионерам
Правительство России 22 сентября выдало отрицательное заключение на законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.
В заключении говорится, что реализация выдвинутых предложений потребует дополнительных расходов. При этом авторы инициативы не указали, из каких источников и в каком порядке будут предоставлены средства. В документе также отмечается, что ранее правительство трижды выдавало отрицательные заключения на аналогичные законопроекты — в 2017, 2019 и 2020 гг.
«С учетом изложенного правительство Российской Федерации законопроект не поддерживает», — сказано в заключении кабмина.
Законопроект, о котором идет речь, был внесен на рассмотрение в Госдуму 26 июля депутатами от партии ЛДПР. В пояснительной записке к документу те указывали, что после отмены индексации пенсий в 2016 г. количество работающих пенсионеров в России сократилось примерно на 5,7 млн человек.
«После введения данной нормы последовало резкое сокращение числа работающих пенсионеров (с 15,3 млн до 9,6 млн человек), причем большая часть перешла в сферу теневой занятости, то есть стала работать «нелегально», чтобы в отношении них не уплачивались страховые взносы и не подавались данные персонифицированного учета. Данная ситуация привела к потерям региональных и местных бюджетов в виде неуплаченного налога на доходы физических лиц, а также к снижению поступлений во внебюджетные фонды, включая Пенсионный фонд России», — говорится в пояснительной записке.
Затраты от возобновления меры депутаты оценили в 524,6 млрд руб. Профинансировать эти расходы предлагалось за счет использования средств Фонда национального благосостояния, а также части профицита федерального бюджета.
В Минтруде, комментируя отзыв правительства на законопроект ЛДПР, заявили что решение касается не идеи индексации пенсии работающим как таковой, а конкретного документа. »Поддерживаемые Правительством законопроекты должны содержать конкретные механизмы обеспечения обязательств. В виду непроработанности законопроект был отклонен», — заявили в ведомстве.
13 сентября аналогичный законопроект внесли на рассмотрение в Госдуму депутаты КПРФ. Они отметили, что отмена индексации пенсий, спровоцировавшая уход пенсионеров с рынка труда, экономически невыгодна государству. Затраты от возобновления меры они оценили в 681,3 млрд руб. в 2022 г.
Вопрос о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам неоднократно поднимался с 2016 г. В начале апреля этого года законодательное собрание Севастополя внесло в Госдуму соответствующий законопроект, однако тот до сих пор находится на стадии предварительного рассмотрения. При этом министр финансов Антон Силуанов ранее заявлял, что возврат индексации «не совсем справедлив», потому что работающие пенсионеры получают и зарплату, и пенсию, так что правильнее помогать тем, кто не трудоустроен.
В ходе ежегодной пресс-конференции 17 декабря прошлого года президент России Владимир Путин сказал, что возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам зависит от бюджетной обеспеченности в стране. Глава государства поручил правительству представить ему соответствующие предложения. В феврале Минтруд сообщил, что направил таковые в кабмин. 23 июля источник «РИА Новости» в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений рассказал, что главам Минтруда, Минфина и Минэкономразвития Антону Котякову, Антону Силуанову и Максиму Решетникову поручено проработать вопрос о включении в федеральный бюджет на 2022 г. индексации пенсий работающим пенсионерам.