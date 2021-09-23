Правительство не поддержало индексацию пенсий работающим пенсионерам

Вопрос о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам неоднократно поднимался с 2016 г. В начале апреля этого года законодательное собрание Севастополя внесло в Госдуму соответствующий законопроект, однако тот до сих пор находится на стадии предварительного рассмотрения. При этом министр финансов Антон Силуанов ранее заявлял, что возврат индексации «не совсем справедлив», потому что работающие пенсионеры получают и зарплату, и пенсию, так что правильнее помогать тем, кто не трудоустроен.