В Госдуму вновь внесли законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам

Индексировать пенсии работающим пенсионерам в России перестали с 2016 г. С тех пор вопрос о возобновлении данной меры поднимался неоднократно. Так, в начале апреля законодательное собрание Севастополя внесло в Госдуму соответствующий законопроект, однако тот до сих пор находится на стадии предварительного рассмотрения. Это уже не первая подобная инициатива. При этом министр финансов Антон Силуанов ранее заявлял, что возврат индексации «не совсем справедлив», потому что работающие пенсионеры получают и зарплату, и пенсию, так что правильнее помогать тем, кто не трудоустроен.