В Госдуму вновь внесли законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам
Депутаты от партии КПРФ внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о возобновлении индексации пенсий работающих пенсионеров. Соответствующий документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.
«Законопроект направлен на восстановление индексации (увеличения) размера фиксированной выплаты к страховой пенсии и корректировки размера страховой пенсии в соответствии с изменением стоимости пенсионного коэффициента для работающих пенсионеров», — сказано в пояснительной записке к документу.
Из нее также следует, что после отмены индексации пенсий в 2016 г. количество работающих пенсионеров в России за год сократилось с 15,3 млн человек до 9,9 млн. К 1 января 2021 г. таковых насчитывалось уже 8,9 млн.
«Помимо того, что такое сокращение вывело из экономики более 7 млн работоспособных и высококвалифицированных работников, государственные внебюджетные фонды и региональные бюджеты (поступления от НДФЛ) ежегодно теряют суммы, сопоставимые с экономией бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации вследствие отказа от индексации пенсий работающим пенсионерам», — пояснили авторы документа.
Депутаты добавили, что приостановка индексации пенсий экономически невыгодна для России, так как дестимулирует пенсионеров работать и снижает уровень жизни тех, кто все же это делает. По их подсчетам, возобновление индексации обойдется бюджету страны в 2022 г. в 681,3 млрд руб.
Индексировать пенсии работающим пенсионерам в России перестали с 2016 г. С тех пор вопрос о возобновлении данной меры поднимался неоднократно. Так, в начале апреля законодательное собрание Севастополя внесло в Госдуму соответствующий законопроект, однако тот до сих пор находится на стадии предварительного рассмотрения. Это уже не первая подобная инициатива. При этом министр финансов Антон Силуанов ранее заявлял, что возврат индексации «не совсем справедлив», потому что работающие пенсионеры получают и зарплату, и пенсию, так что правильнее помогать тем, кто не трудоустроен.
В ходе ежегодной пресс-конференции 17 декабря прошлого года президент России Владимир Путин сказал, что возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам зависит от бюджетной обеспеченности в стране. Глава государства поручил правительству представить ему соответствующие предложения. В феврале Минтруд сообщил, что направил таковые в кабмин. 23 июля источник «РИА Новости» в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений рассказал, что главам Минтруда, Минфина и Минэкономразвития Антону Котякову, Антону Силуанову и Максиму Решетникову поручено проработать вопрос о включении в федеральный бюджет на 2022 г. индексации пенсий работающим пенсионерам.