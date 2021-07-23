«РИА Новости» узнали об индексации пенсий работающим пенсионерам

Индексация пенсии для работающих пожилых людей в России отменена с 2016 г. С тех пор вопрос возобновления индексации неоднократно поднимался на разных уровнях власти. В апреле законодательное собрание Севастополя внесло в Госдуму соответствующий законопроект. Документ предусматривает возврат к индексации с 2022 года, расходы бюджета на это составят около 400 млрд руб.