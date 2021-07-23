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«РИА Новости» узнали об индексации пенсий работающим пенсионерам

Ведомости

Главе Минтруда Антону Котякову, главе Минфина Антону Силуанову и главе Минэкономразвития Максиму Решетникову поручено проработать вопрос о включении в федеральный бюджет на 2022 г. индексации пенсий работающим пенсионерам, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на источник в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

В РТК входят представители правительства, Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) и Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

«Котякову, Силуанову и Решетникову дано поручение проработать данный вопрос по индексации пенсий для работающих пенсионеров для включения в бюджет следующего года», — сообщил собеседник агентства. Он рассказал, что министерства вместе с социальными партнерами проработают вопрос о необходимости и финансировании индексации пенсий работающих пенсионеров. Вопрос о восстановлении индексации пока не решен.

Министр финансов Антон Силуанов ранее заявил, что возврат индексации пенсий работающих пенсионеров «не совсем справедлив», потому что они получают и зарплату, и пенсию. По мнению главы Минфина, справедливее будет помогать неработающим пенсионерам.

В ходе ежегодной пресс-конференции 17 декабря Путин заявил, что возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам зависит от бюджетной обеспеченности в России. Власти обдумывают этот вопрос, добавил президент.

Индексация пенсии для работающих пожилых людей в России отменена с 2016 г. С тех пор вопрос возобновления индексации неоднократно поднимался на разных уровнях власти. В апреле законодательное собрание Севастополя внесло в Госдуму соответствующий законопроект. Документ предусматривает возврат к индексации с 2022 года, расходы бюджета на это составят около 400 млрд руб.

Ранее по теме: В Госдуму внесли законопроект об индексации пенсий для работающих пенсионеров

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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