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В Госдуму внесли законопроект об индексации пенсий для работающих пенсионеров

Ведомости

Законодательное собрание Севастополя внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается проводить индексацию пенсий для работающих пенсионеров, начиная со следующего года. Такой документ размещен в системе обеспечения законодательной деятельности Госдумы. 

В пояснительной записке к документу указывается, что отмена нормы об индексации пенсий работающих пенсионеров в 2016 г. негативно отразилось на финансовом положении пенсионеров и привела к существенному снижению покупательной способности людей. 

Кроме того, число работающих пенсионеров существенно сократилось: по данным Росстата, по состоянию на 1 января 2016 г. в России насчитывалось 15,3 млн работающих пенсионеров. Однако в докладе Счетной палаты об исполнении бюджета приводится информация о резком сокращении числа работающих пенсионеров за I квартал 2016 г. с 15 млн до 9,6 млн человек. 

«Важно отметить, что только часть пенсионеров действительно прекратила трудовые отношения, большая же часть перешла на получение «серой зарплаты»», — отмечается в пояснительной записке к документу. 

В 2022 г. индексация пенсий для работающих пенсионеров потребует около 400 млрд руб. затрат из Пенсионного фонда России. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных