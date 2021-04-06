В Госдуму внесли законопроект об индексации пенсий для работающих пенсионеров
Законодательное собрание Севастополя внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается проводить индексацию пенсий для работающих пенсионеров, начиная со следующего года. Такой документ размещен в системе обеспечения законодательной деятельности Госдумы.
В пояснительной записке к документу указывается, что отмена нормы об индексации пенсий работающих пенсионеров в 2016 г. негативно отразилось на финансовом положении пенсионеров и привела к существенному снижению покупательной способности людей.
Кроме того, число работающих пенсионеров существенно сократилось: по данным Росстата, по состоянию на 1 января 2016 г. в России насчитывалось 15,3 млн работающих пенсионеров. Однако в докладе Счетной палаты об исполнении бюджета приводится информация о резком сокращении числа работающих пенсионеров за I квартал 2016 г. с 15 млн до 9,6 млн человек.
«Важно отметить, что только часть пенсионеров действительно прекратила трудовые отношения, большая же часть перешла на получение «серой зарплаты»», — отмечается в пояснительной записке к документу.
В 2022 г. индексация пенсий для работающих пенсионеров потребует около 400 млрд руб. затрат из Пенсионного фонда России.