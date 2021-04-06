В Госдуму внесли законопроект об индексации пенсий для работающих пенсионеров

Кроме того, число работающих пенсионеров существенно сократилось: по данным Росстата, по состоянию на 1 января 2016 г. в России насчитывалось 15,3 млн работающих пенсионеров. Однако в докладе Счетной палаты об исполнении бюджета приводится информация о резком сокращении числа работающих пенсионеров за I квартал 2016 г. с 15 млн до 9,6 млн человек.