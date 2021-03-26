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Социальные пенсии с апреля проиндексируют на 3,4%

Ведомости

Социальные пенсии увеличатся на 3,4% с 1 апреля, сообщила пресс-служба правительства. Такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Социальную пенсию получают россияне, у которых недостаточно трудового стажа для назначения страховой пенсии, люди с инвалидностью и те, кто потерял кормильца. В бюджете Пенсионного фонда, по данным правительства, на индексацию предусмотрено 12,8 млрд руб. 1 апреля будут проиндексированы пенсии более 3,9 млн человек. После индексации средний размер социальной пенсии составит 10 183 руб.

Ранее Минтруд предложил с 2022 г. автоматически назначать социальные доплаты к пенсиям. С 1 января 2021 г. страховые пенсии были проиндексированы на 6,3%.

Ранее по теме: Минтруд рассказал о новом порядке назначения соцдоплаты к пенсии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных