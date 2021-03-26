Социальные пенсии с апреля проиндексируют на 3,4%
Социальные пенсии увеличатся на 3,4% с 1 апреля, сообщила пресс-служба правительства. Такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Социальную пенсию получают россияне, у которых недостаточно трудового стажа для назначения страховой пенсии, люди с инвалидностью и те, кто потерял кормильца. В бюджете Пенсионного фонда, по данным правительства, на индексацию предусмотрено 12,8 млрд руб. 1 апреля будут проиндексированы пенсии более 3,9 млн человек. После индексации средний размер социальной пенсии составит 10 183 руб.
Ранее Минтруд предложил с 2022 г. автоматически назначать социальные доплаты к пенсиям. С 1 января 2021 г. страховые пенсии были проиндексированы на 6,3%.