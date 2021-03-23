Минтруд рассказал о новом порядке назначения соцдоплаты к пенсии
Социальная доплата к пенсии будет устанавливаться автоматически с 1 января 2022 г., такой проект приказа подготовил Минтруд, сообщила пресс-служба министерства.
«Назначение соцдоплаты к пенсии станет новой услугой, которая будет назначаться проактивно с 2022 г. Предоставление заявления, а также других документов для получения соцдоплаты к пенсии больше не потребуется», — рассказал замглавы Минтруда — статс-секретарь Андрей Пудов. В сообщении ведомства говорится, что Минтруд подготовил соответствующий проект приказа, который утверждает порядок обмена информацией между территориальными органами Пенсионного фонда России и уполномоченными органами регионов.
Социальная доплата назначается неработающим пенсионерам, пенсия которых меньше прожиточного минимума пенсионера в регионе проживания. Доплата должна повышать размер пенсии до прожиточного минимума пенсионера.
Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения по возобновлению индексации пенсий работающих пенсионеров. В феврале Минтруд сообщил, что направил в правительство свои предложения. Министр финансов Антон Силуанов до этого заявлял, что возврат индексации пенсий работающих пенсионеров «не совсем справедлив», потому что они получают и зарплату, и пенсию.