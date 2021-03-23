Минтруд рассказал о новом порядке назначения соцдоплаты к пенсии

«Назначение соцдоплаты к пенсии станет новой услугой, которая будет назначаться проактивно с 2022 г. Предоставление заявления, а также других документов для получения соцдоплаты к пенсии больше не потребуется», — рассказал замглавы Минтруда — статс-секретарь Андрей Пудов. В сообщении ведомства говорится, что Минтруд подготовил соответствующий проект приказа, который утверждает порядок обмена информацией между территориальными органами Пенсионного фонда России и уполномоченными органами регионов.