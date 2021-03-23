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Минтруд рассказал о новом порядке назначения соцдоплаты к пенсии

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Социальная доплата к пенсии будет устанавливаться автоматически с 1 января 2022 г., такой проект приказа подготовил Минтруд, сообщила пресс-служба министерства.

«Назначение соцдоплаты к пенсии станет новой услугой, которая будет назначаться проактивно с 2022 г. Предоставление заявления, а также других документов для получения соцдоплаты к пенсии больше не потребуется», — рассказал замглавы Минтруда — статс-секретарь Андрей Пудов. В сообщении ведомства говорится, что Минтруд подготовил соответствующий проект приказа, который утверждает порядок обмена информацией между территориальными органами Пенсионного фонда России и уполномоченными органами регионов.

Социальная доплата назначается неработающим пенсионерам, пенсия которых меньше прожиточного минимума пенсионера в регионе проживания. Доплата должна повышать размер пенсии до прожиточного минимума пенсионера.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения по возобновлению индексации пенсий работающих пенсионеров. В феврале Минтруд сообщил, что направил в правительство свои предложения. Министр финансов Антон Силуанов до этого заявлял, что возврат индексации пенсий работающих пенсионеров «не совсем справедлив», потому что они получают и зарплату, и пенсию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных