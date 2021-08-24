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Выплаты по 10 000 рублей получат 43 млн российских пенсионеров

Ведомости

Выплаты по 10 000 руб. получат около 43 млн российских пенсионер, заявила замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина, передает «РИА Новости».

«Порядка 43 млн человек», — сказала Баталина журналистам, отвечая на вопрос, скольких пенсионеров коснутся выплаты. По ее словам, большая часть пенсионеров получит их на свои личные счета, на которые они получают и пенсию

«В то же время практически треть пенсионеров при получении пенсии пользуются услугами разных доставочных организаций», — пояснила Баталина.

Сейчас в России порядка 45 млн пенсионеров, из них пенсионеров по старости — примерно 37–38 млн, работающих пенсионеров — около 8,9 млн человек.

Ранее сегодня президент России Владимир Путин подписал указы о единовременной выплате российским военнослужащим в среднем по 15 000 руб., а пенсионерам – по 10 000 руб. в качестве дополнительной поддержки. Глава государства пояснил, что правительство страны работает над снижением инфляции до уровня, соответствующего планам развития экономики и социальной сферы, однако запланированных индексаций недостаточно. Кроме того, сегодня Путин предложил расширить выплаты в 15 000 руб. на всех силовиков, а также курсантов военных училищ.

Ранее по теме: Путин потребовал от банков вернуть списанные за долги соцвыплаты

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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