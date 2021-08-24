Выплаты по 10 000 рублей получат 43 млн российских пенсионеров
Выплаты по 10 000 руб. получат около 43 млн российских пенсионер, заявила замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина, передает «РИА Новости».
«Порядка 43 млн человек», — сказала Баталина журналистам, отвечая на вопрос, скольких пенсионеров коснутся выплаты. По ее словам, большая часть пенсионеров получит их на свои личные счета, на которые они получают и пенсию
«В то же время практически треть пенсионеров при получении пенсии пользуются услугами разных доставочных организаций», — пояснила Баталина.
Сейчас в России порядка 45 млн пенсионеров, из них пенсионеров по старости — примерно 37–38 млн, работающих пенсионеров — около 8,9 млн человек.
Ранее сегодня президент России Владимир Путин подписал указы о единовременной выплате российским военнослужащим в среднем по 15 000 руб., а пенсионерам – по 10 000 руб. в качестве дополнительной поддержки. Глава государства пояснил, что правительство страны работает над снижением инфляции до уровня, соответствующего планам развития экономики и социальной сферы, однако запланированных индексаций недостаточно. Кроме того, сегодня Путин предложил расширить выплаты в 15 000 руб. на всех силовиков, а также курсантов военных училищ.