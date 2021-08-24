Выплаты по 10 000 рублей получат 43 млн российских пенсионеров

Ранее сегодня президент России Владимир Путин подписал указы о единовременной выплате российским военнослужащим в среднем по 15 000 руб., а пенсионерам – по 10 000 руб. в качестве дополнительной поддержки. Глава государства пояснил, что правительство страны работает над снижением инфляции до уровня, соответствующего планам развития экономики и социальной сферы, однако запланированных индексаций недостаточно. Кроме того, сегодня Путин предложил расширить выплаты в 15 000 руб. на всех силовиков, а также курсантов военных училищ.