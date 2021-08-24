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Путин потребовал от банков вернуть списанные за долги соцвыплаты

Ведомости

Банки должны немедленно вернуть списанные в счет долгов соцвыплаты, которые были начислены гражданам, заявил президент России Владимир Путин на съезде партии «Единая Россия». По словам главы государства, кредитные организации сделают это «легко» с учетом их прибыли.

«Предлагаю закрепить в законодательстве запрет списания социальных выплат и пособий по исполнительному производству. Сделать это нужно "задним числом". То есть, средства социальной поддержки, которые были сняты со счетов граждан, нужно им вернуть. Это их законные деньги. С учетом чистой прибыли банков, они сделают это легко», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24».

По словам главы государства, списание банками соцвыплат в счет долгов «абсолютно недопустимо», так как эти выплаты «на детей, поддержку семей, на помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации». Он напомнил, что соответствующие президентские указы защищают соцвыплаты от автоматического списания банками. «Руководителям банковских организаций прошу безусловно исполнить требование указов президента, которые заполняют до принятия соответствующего закона так называемые белые пятна», — добавил Путин.

В то же время он признал, что в законе, банковской практике и нормативной базе запрет на списание соцвыплат в счет долгов «должным образом не отрегулирован». «Нужно сделать это незамедлительно, сразу же после формирования Государственной думы», — сказал Путин.

Разовые выплаты семьям с детьми и людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, проводились летом 2020 г. в разгар первой волны пандемии коронавируса. Так, нижний порог пособия по безработице был повышен с 1500 до 4500 руб., а верхний — с 8000 руб до 12 130 руб. Также с июня и октябрь прошлого года россияне могли подать заявление о выплате 10 000 руб. на каждого ребенка от 6 до 16 лет. В декабре того же года Путин подписал указ о выплатах семьям с детьми до 8 лет по 5000 руб. на ребенка.

В 2021 г. был введен и ряд других выплат. В частности, семьи с детьми-школьниками (от 6 до 18 лет) в августе должны получить по 10 000 руб. Более того, накануне Путин подписал указ о единовременных выплатах военнослужащим по 15 000 руб., а пенсионерам — по 10 000 руб. Сегодня Путин предложил расширить выплаты в 15 000 руб. на всех силовиков, а также курсантов военных училищ.

Ранее по теме: Путин предложил распространить выплату в 15 000 рублей на силовиков и курсантов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных