Путин потребовал от банков вернуть списанные за долги соцвыплаты

Разовые выплаты семьям с детьми и людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, проводились летом 2020 г. в разгар первой волны пандемии коронавируса. Так, нижний порог пособия по безработице был повышен с 1500 до 4500 руб., а верхний — с 8000 руб до 12 130 руб. Также с июня и октябрь прошлого года россияне могли подать заявление о выплате 10 000 руб. на каждого ребенка от 6 до 16 лет. В декабре того же года Путин подписал указ о выплатах семьям с детьми до 8 лет по 5000 руб. на ребенка.