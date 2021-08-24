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Путин предложил распространить выплату в 15 000 рублей на силовиков и курсантов

Ведомости

Единовременную выплату в размере 15 000 руб. необходимо распространить на курсантов военных училищ и сотрудников правоохранительных органов. Об этом заявил президент России Владимир Путин на съезде партии «Единая Россия». До этого выплаты были назначены только военным и пенсионерам.

«Предлагаю распространить эти выплаты и на курсантов военных училищ, и на сотрудников правоохранительных органов», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, эту выплату должны получить «все в одинаковом размере, вне зависимости от количества звезд на погонах».

Ранее сегодня Путин подписал указы о единовременной выплате российским военнослужащим в среднем по 15 000 руб., а пенсионерам – по 10 000 руб. в качестве дополнительной поддержки. Глава государства пояснил, что правительство страны работает над снижением инфляции до уровня, соответствующего планам развития экономики и социальной сферы, однако запланированных индексаций недостаточно.

Выплаты проведут в сентябре этого года из средств федерального бюджета на основании уже имеющихся у Пенсионного фонда России (ПФР) и прочих уполномоченных органов документов. Министр финансов Антон Силуанов заявил, что на эти выплаты направят порядка 500 млрд руб.

Ранее по теме: На выплаты пенсионерам и военнослужащим выделят около 500 млрд рублей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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