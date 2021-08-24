Путин предложил распространить выплату в 15 000 рублей на силовиков и курсантов
Единовременную выплату в размере 15 000 руб. необходимо распространить на курсантов военных училищ и сотрудников правоохранительных органов. Об этом заявил президент России Владимир Путин на съезде партии «Единая Россия». До этого выплаты были назначены только военным и пенсионерам.
«Предлагаю распространить эти выплаты и на курсантов военных училищ, и на сотрудников правоохранительных органов», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, эту выплату должны получить «все в одинаковом размере, вне зависимости от количества звезд на погонах».
Ранее сегодня Путин подписал указы о единовременной выплате российским военнослужащим в среднем по 15 000 руб., а пенсионерам – по 10 000 руб. в качестве дополнительной поддержки. Глава государства пояснил, что правительство страны работает над снижением инфляции до уровня, соответствующего планам развития экономики и социальной сферы, однако запланированных индексаций недостаточно.
Выплаты проведут в сентябре этого года из средств федерального бюджета на основании уже имеющихся у Пенсионного фонда России (ПФР) и прочих уполномоченных органов документов. Министр финансов Антон Силуанов заявил, что на эти выплаты направят порядка 500 млрд руб.