Путин предложил распространить выплату в 15 000 рублей на силовиков и курсантов

«Предлагаю распространить эти выплаты и на курсантов военных училищ, и на сотрудников правоохранительных органов», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, эту выплату должны получить «все в одинаковом размере, вне зависимости от количества звезд на погонах».