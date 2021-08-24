На выплаты пенсионерам и военнослужащим выделят около 500 млрд рублей
На единовременные выплаты пенсионерам и военнослужащим будет выделено из бюджета около 500 млрд руб., сообщил министр финансов Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 24».
«По нашим оценкам, эти два решения стоят порядка 500 млрд руб. Деньги эти будут взяты из тех доходов, которые мы получаем в текущем году», – сказал Силуанов. Он отметил, что российская экономика развивается более высокими темпами, чем ранее предполагалось. Дополнительные доходы бюджета в 2021 г. оцениваются в 1,6 — 1,7 трлн руб.
Ранее президент России Владимир Путин предложил выплатить российским военнослужащим в среднем по 15 000 руб., а пенсионерам – по 10 000 руб. в качестве дополнительной поддержки. Сегодня президент подписал соответствующие указы. Глава государства пояснил, что правительство страны работает над снижением инфляции до уровня, соответствующего планам развития экономики и социальной сферы, однако запланированных индексаций недостаточно.
Выплаты будут производиться в сентябре этого года из средств федерального бюджета на основании уже имеющихся у Пенсионного фонда России (ПФР) и прочих уполномоченных органов документов. Подавать какие-либо заявления на получение денег дополнительно гражданам не нужно.