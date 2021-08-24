На выплаты пенсионерам и военнослужащим выделят около 500 млрд рублей

«По нашим оценкам, эти два решения стоят порядка 500 млрд руб. Деньги эти будут взяты из тех доходов, которые мы получаем в текущем году», – сказал Силуанов. Он отметил, что российская экономика развивается более высокими темпами, чем ранее предполагалось. Дополнительные доходы бюджета в 2021 г. оцениваются в 1,6 — 1,7 трлн руб.