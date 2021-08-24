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На выплаты пенсионерам и военнослужащим выделят около 500 млрд рублей

Ведомости

На единовременные выплаты пенсионерам и военнослужащим будет выделено из бюджета около 500 млрд руб., сообщил министр финансов Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 24».

«По нашим оценкам, эти два решения стоят порядка 500 млрд руб. Деньги эти будут взяты из тех доходов, которые мы получаем в текущем году», – сказал Силуанов. Он отметил, что российская экономика развивается более высокими темпами, чем ранее предполагалось. Дополнительные доходы бюджета в 2021 г. оцениваются в 1,6 — 1,7 трлн руб.

Ранее президент России Владимир Путин предложил выплатить российским военнослужащим в среднем по 15 000 руб., а пенсионерам – по 10 000 руб. в качестве дополнительной поддержки. Сегодня президент подписал соответствующие указы. Глава государства пояснил, что правительство страны работает над снижением инфляции до уровня, соответствующего планам развития экономики и социальной сферы, однако запланированных индексаций недостаточно.

Выплаты будут производиться в сентябре этого года из средств федерального бюджета на основании уже имеющихся у Пенсионного фонда России (ПФР) и прочих уполномоченных органов документов. Подавать какие-либо заявления на получение денег дополнительно гражданам не нужно.

Ранее по теме: Путин подписал указ о выплатах пенсионерам по 10 000 рублей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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