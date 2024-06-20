Индексация пенсий работающим пенсионерам потребует 96 млрд рублей в 2025 году
Индексация пенсий работающим пенсионерам потребует более 96 млрд руб. в следующем году. Это следует из финансово-экономического обоснования к законопроекту о выплатах, пишет ТАСС.
«Реализация предлагаемых изменений законодательства с учетом изменений ежегодного порядка индексации страховой пенсии и фиксированной выплаты к страховой пенсии потребует дополнительных бюджетных ассигнований», – говорится в обосновании к документу. В 2025 г. для повышения пенсий понадобится 96,45 млрд руб., в 2026 г. – 177,03 млрд руб., а в 2027 г. – 260 млрд руб.
20 июня стало известно, что Госдума рассмотрит законопроект об индексации пенсий работающих пенсионеров на следующей неделе. Просьбу о повышении выплат передал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов президенту России Владимиру Путину во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Индексацию пенсий работающим гражданам России отменили с 2016 г. Вопрос о возобновлении этой меры поднимался в 2017, 2019, 2020 и 2021 гг., но правительство выдавало отрицательные заключения на законопроекты из-за того, что они предполагали дополнительные расходы.