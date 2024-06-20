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Индексация пенсий работающим пенсионерам потребует 96 млрд рублей в 2025 году

Ведомости

Индексация пенсий работающим пенсионерам потребует более 96 млрд руб. в следующем году. Это следует из финансово-экономического обоснования к законопроекту о выплатах, пишет ТАСС.

«Реализация предлагаемых изменений законодательства с учетом изменений ежегодного порядка индексации страховой пенсии и фиксированной выплаты к страховой пенсии потребует дополнительных бюджетных ассигнований», – говорится в обосновании к документу. В 2025 г. для повышения пенсий понадобится 96,45 млрд руб., в 2026 г. – 177,03 млрд руб., а в 2027 г. – 260 млрд руб.

20 июня стало известно, что Госдума рассмотрит законопроект об индексации пенсий работающих пенсионеров на следующей неделе. Просьбу о повышении выплат передал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов президенту России Владимиру Путину во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Индексацию пенсий работающим гражданам России отменили с 2016 г. Вопрос о возобновлении этой меры поднимался в 2017, 2019, 2020 и 2021 гг., но правительство выдавало отрицательные заключения на законопроекты из-за того, что они предполагали дополнительные расходы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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