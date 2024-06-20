Индексация пенсий работающим пенсионерам потребует 96 млрд рублей в 2025 году

«Реализация предлагаемых изменений законодательства с учетом изменений ежегодного порядка индексации страховой пенсии и фиксированной выплаты к страховой пенсии потребует дополнительных бюджетных ассигнований», – говорится в обосновании к документу. В 2025 г. для повышения пенсий понадобится 96,45 млрд руб., в 2026 г. – 177,03 млрд руб., а в 2027 г. – 260 млрд руб.