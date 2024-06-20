Дума рассмотрит проект индексации пенсий работающих россиян на следующей неделе
Госдума рассмотрит законопроект об индексации пенсий работающих пенсионеров на следующей неделе. Об этом в ходе пленарного заседания сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
«Фракция "Единая Россия" законодательную поправку подготовила в соответствии с поручением президента, высказанным на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге, об индексации пенсий работающим пенсионерам. Закон [президента РФ Владимира] Путина начнем рассматривать на будущей неделе», – сказал спикер.
7 июня губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время встречи с главой государства в рамках международного экономического форума передал просьбу работающих пенсионеров города о возобновлении индексации выплат. Путин инициативу одобрил. В тот же день вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что для реализации идеи с 2025 г. нужно минимум 100 млрд руб. По ее словам, средств для этого в Социальном фонде России хватит.
Министр труда Антон Котяков 7 июня заверил, что ведомство совместно с депутатами Госдумы в ближайшее время подготовит поправки в федеральное законодательство, чтобы механизм заработал с 1 февраля 2025 г.
Индексацию пенсий работающим гражданам в России отменили с 2016 г. Вопрос о возобновлении этой меры поднимался неоднократно, но правительство в 2017, 2019, 2020 и 2021 гг. выдавало отрицательные заключения на соответствующие законопроекты из-за того, что их осуществление предполагало дополнительные расходы.