Дума рассмотрит проект индексации пенсий работающих россиян на следующей неделе

7 июня губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время встречи с главой государства в рамках международного экономического форума передал просьбу работающих пенсионеров города о возобновлении индексации выплат. Путин инициативу одобрил. В тот же день вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что для реализации идеи с 2025 г. нужно минимум 100 млрд руб. По ее словам, средств для этого в Социальном фонде России хватит.