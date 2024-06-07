Голикова: индексация пенсий работающим пенсионерам потребует 100 млрд рублей
Минимум 100 млрд руб. необходимо для индексации пенсий работающим пенсионерам с 2025 г., средств для этого в Социальном фонде России хватит. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Нужно, конечно, еще уточнить с учетом уровня индексации, который будет с 1 февраля, потому что уровень индексации с 1 февраля будет определяться инфляцией года, в котором мы сейчас живем. Но 100 млрд [руб.] – это минимум», – ответила Голикова на соответствующий вопрос ТАСС.
Она добавила, что доходы Социального фонда России позволят обеспечить запланированную индексацию.
7 июня губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным передал просьбу работающих пенсионеров города о возобновлении индексации выплат. Глава государства идею поддержал.
Министр труда Антон Котяков заверил, что ведомство совместно с депутатами Госдумы в ближайшее время подготовит поправки в федеральное законодательство. Законопроект об индексации необходимо принять в эту, весеннюю, сессию, чтобы механизм заработал с 1 февраля 2025 г.
В России отменили индексацию пенсий работающим гражданам с 2016 г. Вопрос о возвращении этой меры поднимался неоднократно, но кабмин в 2017, 2019, 2020 и 2021 гг. выдавал отрицательные заключения на соответствующие законопроекты, поскольку их реализация предполагала дополнительные расходы.