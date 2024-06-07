Голикова: индексация пенсий работающим пенсионерам потребует 100 млрд рублей

«Нужно, конечно, еще уточнить с учетом уровня индексации, который будет с 1 февраля, потому что уровень индексации с 1 февраля будет определяться инфляцией года, в котором мы сейчас живем. Но 100 млрд [руб.] – это минимум», – ответила Голикова на соответствующий вопрос ТАСС.