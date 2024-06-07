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Голикова: индексация пенсий работающим пенсионерам потребует 100 млрд рублей

Ведомости

Минимум 100 млрд руб. необходимо для индексации пенсий работающим пенсионерам с 2025 г., средств для этого в Социальном фонде России хватит. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Нужно, конечно, еще уточнить с учетом уровня индексации, который будет с 1 февраля, потому что уровень индексации с 1 февраля будет определяться инфляцией года, в котором мы сейчас живем. Но 100 млрд [руб.] – это минимум», – ответила Голикова на соответствующий вопрос ТАСС.

Она добавила, что доходы Социального фонда России позволят обеспечить запланированную индексацию.

7 июня губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным передал просьбу работающих пенсионеров города о возобновлении индексации выплат. Глава государства идею поддержал.

Министр труда Антон Котяков заверил, что ведомство совместно с депутатами Госдумы в ближайшее время подготовит поправки в федеральное законодательство. Законопроект об индексации необходимо принять в эту, весеннюю, сессию, чтобы механизм заработал с 1 февраля 2025 г.

В России отменили индексацию пенсий работающим гражданам с 2016 г. Вопрос о возвращении этой меры поднимался неоднократно, но кабмин в 2017, 2019, 2020 и 2021 гг. выдавал отрицательные заключения на соответствующие законопроекты, поскольку их реализация предполагала дополнительные расходы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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