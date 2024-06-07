Минтруд пообещал оперативно подготовить проект об индексации пенсий работающим
Минтруд совместно с депутатами Госдумы оперативно подготовит законопроект об индексации пенсий работающим гражданам, сообщила «Ведомостям» пресс-служба министерства со ссылкой на главу ведомства Антона Котякова. Соответствующее поручение сегодня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) дал президент РФ Владимир Путин.
«Совместно с депутатами Государственной думы в ближайшее время подготовим поправки в федеральное законодательство и оперативно внесем законопроект», – заявил Котяков.
Сейчас в России 7,8 млн работающих пенсионеров, добавили в пресс-службе Минтруда. Законопроект об индексации необходимо принять в эту, весеннюю, сессию, чтобы механизм заработал с 1 февраля 2025 г.
Индексировать пенсии работающим пенсионерам в России перестали с 2016 г. Вопрос о возобновлении этой меры поднимался неоднократно, но правительство в 2017, 2019, 2020 и 2021 гг. выдавало отрицательные заключения на соответствующие законопроекты, поскольку их реализация требовала дополнительных расходов.
7 июня губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время встречи с Путиным передал просьбу работающих пенсионеров города о возобновлении индексации выплат. Президент идею поддержал, сказав, что в стране не хватает рабочих рук, а пенсионеры, как правило, высококвалифицированные специалисты, и они нужны экономике.