Минтруд пообещал оперативно подготовить проект об индексации пенсий работающим

7 июня губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время встречи с Путиным передал просьбу работающих пенсионеров города о возобновлении индексации выплат. Президент идею поддержал, сказав, что в стране не хватает рабочих рук, а пенсионеры, как правило, высококвалифицированные специалисты, и они нужны экономике.