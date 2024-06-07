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Минтруд пообещал оперативно подготовить проект об индексации пенсий работающим

Ведомости

Минтруд совместно с депутатами Госдумы оперативно подготовит законопроект об индексации пенсий работающим гражданам, сообщила «Ведомостям» пресс-служба министерства со ссылкой на главу ведомства Антона Котякова. Соответствующее поручение сегодня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) дал президент РФ Владимир Путин.

«Совместно с депутатами Государственной думы в ближайшее время подготовим поправки в федеральное законодательство и оперативно внесем законопроект», – заявил Котяков.

Сейчас в России 7,8 млн работающих пенсионеров, добавили в пресс-службе Минтруда. Законопроект об индексации необходимо принять в эту, весеннюю, сессию, чтобы механизм заработал с 1 февраля 2025 г.

Индексировать пенсии работающим пенсионерам в России перестали с 2016 г. Вопрос о возобновлении этой меры поднимался неоднократно, но правительство в 2017, 2019, 2020 и 2021 гг. выдавало отрицательные заключения на соответствующие законопроекты, поскольку их реализация требовала дополнительных расходов.

7 июня губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время встречи с Путиным передал просьбу работающих пенсионеров города о возобновлении индексации выплат. Президент идею поддержал, сказав, что в стране не хватает рабочих рук, а пенсионеры, как правило, высококвалифицированные специалисты, и они нужны экономике.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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