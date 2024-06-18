На реализацию послания президента в области ЖКХ потратят 114,2 млрд рублей

На реализацию послания президента в области ЖКХ потратят 114,2 млрд рублейВ основном они пойдут на льготы для семей в жилищном секторе
Наибольшее увеличение расходов федерального бюджета в 2024 г. для исполнения послания президента Владимира Путина Федеральному собранию и его отдельных поручений предусматривается, в частности, на жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) – его финансирование возрастет на 114,2 млрд руб. (21,9%). Такие данные следуют из заключения Счетной палаты на законопроект комитета Госдумы по бюджету и налогам, вносящий изменения в основной финансовый документ страны на 2024 г., обратили внимание «Ведомости».
Всего на реализацию послания президента предлагается выделить 159,2 млрд руб. 66,2 млрд руб. (12,7%) направят дополнительно на установление льготных условий предоставления ипотечного жилищного кредита (займа) семьям для приобретения жилых помещений в регионах с низким уровнем жилищного строительства, а также в малых городах. По итогам 2024 г. с учетом продления программы «Семейная ипотека» будет предоставлено порядка 318 800 кредитов, а дополнительно выделенные средства позволят улучшить жилищные условия примерно 106 200 семьям, говорится в пояснительной записке.
В рамках пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Путин заявил о том, что семьям, которые живут или хотят приобрести жилье в малых городах, разрешат воспользоваться семейной ипотекой под 6% независимо от возраста детей. Эта норма будет запущена уже 1 июля, писали «Ведомости».
Оставшиеся 47,8 млрд руб. (9,2%) выделят на продление меры господдержки на погашение ипотечного кредита в размере 450 000 руб. семьям, в которых третий ребенок или последующие дети родились в период с 1 января 2024 г. по 31 декабря 2030 г. В 2024 г. планируется обеспечить этой выплатой около 200 000 семей, следует из пояснительной записки к проекту.
Программа семейной ипотеки появилась в 2018 г. и должна была завершиться в июле 2024 г. Семейная ипотека выдается по ставке до 6% годовых и с первоначальным взносом минимум 20%. Максимальный размер кредита – 12 млн руб. в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и области и до 6 млн руб. в остальных регионах России.
Претендовать на такую ипотеку могут несколько категорий заемщиков: семьи, в которых с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2023 г. родился первый ребенок или последующие дети, семьи, в которых есть двое и более несовершеннолетних детей, семьи, в которых воспитывается ребенок с инвалидностью, родившийся до 31 декабря 2023 г. Родители усыновленных (удочеренных) детей могут принять участие в программе на тех же условиях, что и кровные. Кредит можно взять на покупку готового или строящегося жилья, на покупку участка и строительство дома, а также на рефинансирование действующей ипотеки.
Все программы господдержки, которые были, будут продлены, в противном случае рынок новостроек встанет и это вызовет серьезный кризис в этой отрасли, сказал «Ведомостям» доцент Финансового университета при правительстве Александр Немцев.
Траты на ЖКХ составят 71,6% от общего объема финансирования, предусмотренного законопроектом. Планируется, что Госдума рассмотрит его 20 июня.
Бюджетные расходы в сфере ЖКХ должны рассматриваться в комплексе с программами льготной ипотеки, поддержки строительства нового жилья в отдельных городах, пространственного развития страны, считает эксперт «Народный фронт. Аналитика» Павел Склянчук. По его словам, этот сектор с экономической точки зрения черная дыра: сколько не вкладывай, все равно будет мало, а социальные эффекты не пропорциональны затратам.
Первоочередными задачами для сферы ЖКХ, согласно принятой в 2022 г. стратегии, следует признать не увеличение расходов бюджета на коммунальное хозяйство, а подготовку рабочих кадров, снижение дебиторской задолженности и внедрение системы управления рисками коммунальных аварий, заключил Склянчук.