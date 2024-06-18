На реализацию послания президента в области ЖКХ потратят 114,2 млрд рублей

Претендовать на такую ипотеку могут несколько категорий заемщиков: семьи, в которых с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2023 г. родился первый ребенок или последующие дети, семьи, в которых есть двое и более несовершеннолетних детей, семьи, в которых воспитывается ребенок с инвалидностью, родившийся до 31 декабря 2023 г. Родители усыновленных (удочеренных) детей могут принять участие в программе на тех же условиях, что и кровные. Кредит можно взять на покупку готового или строящегося жилья, на покупку участка и строительство дома, а также на рефинансирование действующей ипотеки.