Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

На реализацию послания президента в области ЖКХ потратят 114,2 млрд рублей

В основном они пойдут на льготы для семей в жилищном секторе
Юлия Малева
Андрей Гордеев / Ведомости

Наибольшее увеличение расходов федерального бюджета в 2024 г. для исполнения послания президента Владимира Путина Федеральному собранию и его отдельных поручений предусматривается, в частности, на жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) – его финансирование возрастет на 114,2 млрд руб. (21,9%). Такие данные следуют из заключения Счетной палаты на законопроект комитета Госдумы по бюджету и налогам, вносящий изменения в основной финансовый документ страны на 2024 г., обратили внимание «Ведомости».

Всего на реализацию послания президента предлагается выделить 159,2 млрд руб. 66,2 млрд руб. (12,7%) направят дополнительно на установление льготных условий предоставления ипотечного жилищного кредита (займа) семьям для приобретения жилых помещений в регионах с низким уровнем жилищного строительства, а также в малых городах. По итогам 2024 г. с учетом продления программы «Семейная ипотека» будет предоставлено порядка 318 800 кредитов, а дополнительно выделенные средства позволят улучшить жилищные условия примерно 106 200 семьям, говорится в пояснительной записке.

В рамках пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Путин заявил о том, что семьям, которые живут или хотят приобрести жилье в малых городах, разрешат воспользоваться семейной ипотекой под 6% независимо от возраста детей. Эта норма будет запущена уже 1 июля, писали «Ведомости».

Оставшиеся 47,8 млрд руб. (9,2%) выделят на продление меры господдержки на погашение ипотечного кредита в размере 450 000 руб. семьям, в которых третий ребенок или последующие дети родились в период с 1 января 2024 г. по 31 декабря 2030 г. В 2024 г. планируется обеспечить этой выплатой около 200 000 семей, следует из пояснительной записки к проекту.

Программа семейной ипотеки появилась в 2018 г. и должна была завершиться в июле 2024 г. Семейная ипотека выдается по ставке до 6% годовых и с первоначальным взносом минимум 20%. Максимальный размер кредита – 12 млн руб. в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и области и до 6 млн руб. в остальных регионах России.

Претендовать на такую ипотеку могут несколько категорий заемщиков: семьи, в которых с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2023 г. родился первый ребенок или последующие дети, семьи, в которых есть двое и более несовершеннолетних детей, семьи, в которых воспитывается ребенок с инвалидностью, родившийся до 31 декабря 2023 г. Родители усыновленных (удочеренных) детей могут принять участие в программе на тех же условиях, что и кровные. Кредит можно взять на покупку готового или строящегося жилья, на покупку участка и строительство дома, а также на рефинансирование действующей ипотеки.

Все программы господдержки, которые были, будут продлены, в противном случае рынок новостроек встанет и это вызовет серьезный кризис в этой отрасли, сказал «Ведомостям» доцент Финансового университета при правительстве Александр Немцев.

Траты на ЖКХ составят 71,6% от общего объема финансирования, предусмотренного законопроектом. Планируется, что Госдума рассмотрит его 20 июня.

Бюджетные расходы в сфере ЖКХ должны рассматриваться в комплексе с программами льготной ипотеки, поддержки строительства нового жилья в отдельных городах, пространственного развития страны, считает эксперт «Народный фронт. Аналитика» Павел Склянчук. По его словам, этот сектор с экономической точки зрения черная дыра: сколько не вкладывай, все равно будет мало, а социальные эффекты не пропорциональны затратам.

Первоочередными задачами для сферы ЖКХ, согласно принятой в 2022 г. стратегии, следует признать не увеличение расходов бюджета на коммунальное хозяйство, а подготовку рабочих кадров, снижение дебиторской задолженности и внедрение системы управления рисками коммунальных аварий, заключил Склянчук.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных